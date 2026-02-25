Într-un comunicat de presă publicat miercuri, universitatea finlandeză a transmis că acest studiu, apărut în revista Environmental Research, a analizat date obținute de la peste 270.000 de adulți din trei mari cohorte populaționale europene: UK Biobank, Rotterdam Study și Northern Finland Birth Cohort 1966.

Cum a fost realizată analiza

Oamenii de știință au efectuat o modelare computerizată care a combinat zgomotul traficului rutier nocturn și adresele participanților, folosind hărți acustice naționale. Analiza s-a concentrat pe expunerea din timpul nopții, deoarece există o probabilitate mai mare ca oamenii să se afle în locuințele lor în intervalul nocturn și pentru că zgomotul poate să interfereze cu somnul, a explicat același comunicat.

Folosind metode analitice avansate, cercetătorii au măsurat 155 de biomarkeri din eșantioanele sangvine, fapt care le-a permis să asocieze expunerea pe termen lung la zgomotul nocturn cu schimbări metabolice specifice detectabile în sânge.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a descoperit că modificările din lipidele sangvine măsurate au apărut dincolo de pragul de 50 de decibeli (dB) și au devenit tot mai pronunțate pe măsură ce nivelurile de zgomot au crescut. În special, zgomotul traficului rutier nocturn de peste 55 dB a fost asociat cu niveluri mai mari ale colesterolului total, ale colesterolului LDL – adeseori supranumit „colesterol rău” – precum și cu măsurători legate de alte lipide, inclusiv acizii grași și lipidele membranare.

Acești indicatori sunt recunoscuți pe plan larg drept factori asociați cu sănătatea cardiovasculară și cu cea a metabolismului. Pentru cei mai mulți biomarkeri, cercetătorii au raportat un tipar expunere-răspuns, ceea ce se poate traduce astfel: cu cât nivelul zgomotului este mai mare, cu atât mai evidente sunt modificările moleculare.

Implicații pentru sănătatea publică

Potrivit lui Yiyan He, cercetătoare la studii doctorale la Universitatea Oulu, descoperirea sugerează că zgomotul traficului nocturn ar putea afecta sănătatea metabolismului „într-un mod subtil, dar consistent”. Deși modificările pentru fiecare individ sunt mici, ea a remarcat că un număr foarte mare de oameni sunt expuși la zgomotul produs de trafic, ceea ce înseamnă că chiar și cele mai modeste modificări semnalate au implicații medicale care țin de domeniul sănătății publice.

Sylvain Sebert, profesor la Universitatea Oulu, consideră că aceste rezultate pot evidenția căile biologice care ar putea explica legături anterior observate între zgomotul traficului și bolile cardiovasculare, precum și cu bolile metabolice, adăugând că zgomotul de mediu ar trebui să fie considerat mai degrabă un risc real pentru sănătate decât o simplă neplăcere trecătoare.

Oamenii de știință au mai spus că reducerea zgomotului generat de traficul rutier nocturn ar putea contribui la scăderea efectelor metabolice asociate și au îndemnat, de asemenea, la adoptarea unor măsuri de reducere a zgomotului în planificarea urbană și transporturi, precum și la proiectarea unor clădiri care să prioritizeze mediile de dormit mai liniștite.