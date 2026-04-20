Ilie Bolojan, de pe contul oficial al Guvernului: „Nu voi demisiona din funcția de premier, indiferent de votul PSD”

Postarea a fost făcută în timpul votului de la PSD , care a hotărât să iasă din guvern și să-i retragă sprijinul politic lui Bolojan.

Ilie Bolojan a transmis chiar de pe pagina oficială a Guvernului României că nu va demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD.

Ilie Bolojan: ”Nu voi demisiona din funcția de premier”

”Nu voi demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD. Prioritatea este ca Guvernul să funcționeze în continuare, să își facă treaba și să asigure absorbția fondurilor din PNRR.

Instabilitatea politică poate pune în pericol aceste obiective și poate duce la pierderea banilor europeni dacă nu sunt îndeplinite jaloanele necesare.

Este nevoie de stabilitate și continuitate pentru ca lucrurile să meargă mai departe”, a transmis Ilie Bolojan, în mesajul transmis pe pagina oficială a Guvernului.