Ilie Bolojan, de pe contul oficial al Guvernului: „Nu voi demisiona din funcția de premier, indiferent de votul PSD”

Stiri Politice
Ilie Bolojan a transmis de pe contul oficial al Guvernului că nu va demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD. Postarea a fost făcută chiar în timp ce delegații PSD votau o hotărâre luată deja de liderii social-democrați.

Cristian Anton

Ilie Bolojan a transmis chiar de pe pagina oficială a Guvernului României că nu va demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD.

Postarea a fost făcută în timpul votului de la PSD, care a hotărât să iasă din guvern și să-i retragă sprijinul politic lui Bolojan. 

Ilie Bolojan: ”Nu voi demisiona din funcția de premier”

Nu voi demisiona din funcția de premier, indiferent de decizia PSD. Prioritatea este ca Guvernul să funcționeze în continuare, să își facă treaba și să asigure absorbția fondurilor din PNRR.

Instabilitatea politică poate pune în pericol aceste obiective și poate duce la pierderea banilor europeni dacă nu sunt îndeplinite jaloanele necesare.

Este nevoie de stabilitate și continuitate pentru ca lucrurile să meargă mai departe”, a transmis Ilie Bolojan, în mesajul transmis pe pagina oficială a Guvernului.

În Piața Victoriei, câteva sute de oameni s-au adunat să-și arate susținerea față de premierul Ilie Bolojan

Sursa: StirilePROTV

Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

PSD a votat oficial ieșirea de la guvernare. În acest context, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj conducerii PNL în care explică motivele politice și administrative care au dus la ruperea coaliției din partea social-democraților.
Mii de oameni în Piața Victoriei, în sprijinul lui Ilie Bolojan. Mesaje de susținere pentru premier | VIDEO

Câteva mii de oameni s-au adunat în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan, într-un context politic tensionat.
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Rumen Radev pentru victoria în alegerile din Bulgaria. Ce mesaj i-a transmis

Premierul Ilie Bolojan îl felicită, luni, pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria, el arătând că, în calitate de vecini, aşteaptă cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic.

„Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

PSD a votat luni seară în proporție covârșitoare pentru ieșirea din Guvernul Ilie Bolojan și declanșează astfel oficial criza politică în România.

Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

PSD a votat oficial ieșirea de la guvernare. În acest context, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj conducerii PNL în care explică motivele politice și administrative care au dus la ruperea coaliției din partea social-democraților.

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

Confirmă chiar președintele - România a intrat într-o criză politică de amploare, iar în acest moment nu se întrevăd soluții ușoare pentru a depăși impasul. 

