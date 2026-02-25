Pentru că nu era semnalizată, tânărul nu a observat-o la timp, iar căzătura a fost cât pe ce să-l ucidă. Instanța i-a făcut dreptate, dar abia după 12 ani, timp în care fapta penală s-a prescris.

Accidentul s-a produs pe 27 iunie 2014. Tânărul, atunci în vârstă de 30 de ani, se plimba cu bicicleta pe Calea Știrbei Vodă, alături de un prieten. La intersecția cu strada Ion Câmpineanu, cei doi au intrat într-o groapă adâncă, nesemnalizată.

Victimă: „El era ușor în spatele meu și a văzut același lucru, am intrat în acea zonă unde nu era iluminat stradal, nu era niciun semn că ar fi o groapă sau o lucrare, nicio semnalizare de niciun fel. Bicicleta s-a oprit, iar el mi-a spus că m-a văzut cum am început să zbor. A venit, din câte îmi amintesc, destul de repede o mașină de la SMURD. Mi-au spus că trebuie să mergem urgent la spital, că am o hemoragie internă și că s-ar putea să nu supraviețuiesc”.

Dus de urgență la Spitalul Floreasca, tânărul își amintește că a fost operat, iar când s-a trezit a primit o veste șoc de la medici: au fost nevoiți să-i îndepărteze splina.

Victimă: „Tehnic și din punct de vedere medical, ești un om funcțional, practic viața ta se va schimba de acum, pentru că funcția splinei e foarte importantă în organism. Imunitatea îmi e scăzută. Practic, în jumătate de an trebuie să fiu foarte atent, orice răceală, gripă mă afectează mai mult și perioada de recuperare e mai lungă”.

Polițiștii au deschis atunci un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, în care au fost implicate mai multe companii de utilități, Primăria Sectorului 1 și Administrația Străzilor.

Ion Vărzaru, avocatul victimei: „Toți dădeau vina unii pe alții. Din ce îmi amintesc, că au trecut 12 ani, se cerea un document și ajungea în 5, 6 luni. Motiv pentru care, deși organele de anchetă s-au străduit, s-a ajuns să se prescrie fapta penală. Și a fost obligat să aștepte o perioadă mult mai mare să-și valorifice pretențiile într-o instanță civilă separat”.

Judecătorii au considerat că de vină este Administrația Străzilor și au obligat-o definitiv la plata unor despăgubiri morale în valoare de 100.000 de euro. Contactată de Știrile PROTV pentru un punct de vedere, instituția nu a oferit până acum niciun răspuns.

Reporter ȘtirileProTV: „Din păcate, povestea s-ar putea repeta, mai ales în această perioadă, în care Bucureștiul s-a umplut de gropi precum acestea, în urma înghețului din această iarnă. Autoritățile transmit că nu le pot repara până când condițiile meteo nu vor fi potrivite pentru turnarea unui strat nou de asfalt”.