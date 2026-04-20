Deși circulația feroviară a fost suspendată pe tronsonul Constanța-Mangalia din octombrie anul trecut pentru lucrări de modernizare, linia va fi deschisă temporar la începutul lunii viitoare.

Deocamdată, niciun tren nu mai ajunge la Mangalia din cauza lucrărilor de modernizare. Se va face însă o pauză din 30 aprilie până pe 4 mai.

Se construiesc peroane, se modernizează sălile de așteptare, se realizează facilități pentru persoanele cu dizabilități, se montează bănci și stâlpi de iluminat, în Costinești și Neptun.

Cătălin Schipor, purtător de cuvânt CFR Infrastructură Constanța: ”La Costinești, unde se execută lucrări la momentul de față, călătorii vor coborî în Costinești Sat, cu o stație înainte de Costinești Tabără, iar la Neptun vor coborî în aceeași stație, doar că pe peronul vechi, peronul nou încă nu este gata".

La Costinești se lucrează atât în gară, cât și în stațiune.

”Dorin Jeanu, primar Costinești: Se montează borduri, pavele, se va asfalta la sfârșitul acestei luni.

Reporter: Vom avea un 1 Mai muncitoresc?

Dorin Jeanu: Muncitoresc, noi printre turiști, asta este. Din păcate, noi putem să muncim doar primăvara și toamna puțin, dar având în vedere că vara nu putem să mișcăm aproape nimic cu sutele mii de turiști pe care le avem, dar încercăm să ne acomodăm cu stilul ăsta".

Lucrările pentru lărgirea plajelor vor fi reluate după sezonul estival

Câțiva kilometri mai încolo, la Neptun, Venus, Saturn și Jupiter se aranjează spațiile verzi.

Cătălin Mardare, Primăria Mangalia: "Avem de făcut și faleza Saturn, unde mai avem parcele cu spații verzi".

Și plajele sunt pregătite.

Corespondent ProTV: ”În zona Mangalia- 2 Mai au fost construite 7 diguri noi. Lucrările au fost finalizate, iar plajele pe unde au trecut utilajele si muncitorii au fost nivelate și aranjate astfel încât de 1 mai turiștii să se poată bucura de suprafețele de nisip".

Lucrările pentru lărgirea plajelor vor fi reluate din toamnă, după ce se va încheia sezonul. Practic, în toata zona de sud și centru a litoralului au loc lucrări de modernizare. Autoritățile locale speră să le termine până la începerea vacanțelor.