Studiu: Copiii născuţi din mame infectate cu Covid-19 în timpul sarcinii prezintă un risc crescut de diagnostic de autism

Stiri Stiinta
03-11-2025 | 08:50
Copiii care sunt născuți din mame care au fost infecate cu Covid-19 în timpul sarcinii prezintă un ric mai mare de autism, arată un studiu.

Cercetarea publicată în revista Obstetrics and Gynecology a analizat peste 18.100 de nașteri în statul Massachusetts, provenind de la femei care au contractat virusul începând din primele luni ale pandemiei și până în 2021, scrie The Washington Post.

Copiii născuți din mame infectate cu covid-19 în timpul sarcinii s-au confruntat cu un risc mai mare de autism, precum și cu alte diferențe neurologice, cum ar fi întârzieri în dezvoltarea vorbirii și a motricității, potrivit studiului citat.

Autorii studiului au subliniat că, fiind o cercetare observațională, concluziile nu dovedesc că infecția cu Covid-19 cauzează direct afecțiunile diagnosticate la copii, ci mai degrabă indică o asociere între infecția maternă și aceste rezultate. Chiar și așa, riscul absolut al unui asemenea diagnostic rămâne foarte scăzut, a explicat dr. Andrea G. Edlow, cercetător la Spitalul General din Massachusetts și profesor asociat de obstetrică și ginecologie la Harvard Medical School.

„Nu este cazul ca fiecare femeie însărcinată care a avut Covid-19 să creadă că copilul ei va avea autism”, a spus Edlow, coautoarea studiului. „Per ansamblu, riscul absolut nu este foarte ridicat.”

Detalii despre studiu

În noua cercetare, oamenii de știință au analizat dosarele medicale din perioada 1 martie 2020 – 31 mai 2021.
Dintre 861 de femei testate pozitiv pentru coronavirus în timpul sarcinii, 140 au născut un copil care a primit până la vârsta de trei ani un diagnostic neurodezvolutiv.

Puține dintre femei fuseseră vaccinate, au spus cercetătorii.
Studiul se bazează pe un volum tot mai mare de date despre impactul infecțiilor virale în timpul sarcinii asupra sănătății fătului. Există dovezi solide că unele virusuri, precum rujeola, varicela-zoster și Zika, pot provoca leziuni fetale directe. În 2015–2016, Organizația Mondială a Sănătății a declarat o urgență de sănătate publică după ce virusul Zika s-a răspândit în America Latină și a fost asociat cu sute de nașteri ale unor copii cu microcefalie – o afecțiune caracterizată printr-un cap anormal de mic și un creier insuficient dezvoltat.

Oamenii de știință cred că este rar ca virusurile respiratorii, precum gripa și SARS-CoV-2, să traverseze bariera placentară, iar efectul asupra fătului ar putea fi cauzat de răspunsul imun al mamei. Un posibil mecanism este inflamația, care eliberează molecule de semnalizare ce pot influența modul în care neuronii din creier cresc, se conectează și migrează.

Limitările studiului

Cercetătorii au subliniat câteva limitări. Lisa Croen, cercetătoare principală la Kaiser Permanente Northern California Division of Research, a menționat că afecțiuni materne precum obezitatea, hipertensiunea și diabetul gestațional nu au fost controlate în analize, „astfel încât rezultatele ar putea fi influențate și de acești factori”.

Ea a adăugat că este nevoie de mai multe cercetări, dar că rezultatele oferă un argument suplimentar solid pentru susținerea vaccinării anti-covid în timpul sarcinii.

Vaccinarea în timpul sarcinii, esențială

Specialiștii în sănătate publică afirmă că rezultatele subliniază importanța vaccinării împotriva Covid-19 în timpul sarcinii, menționând că protejarea mamei înseamnă protejarea sănătății ei și a copilului. Studiul apare într-un moment în care rata de vaccinare împotriva coronavirusului este în scădere.

În primăvara acestui an, Robert F. Kennedy Jr., secretar al Sănătății și cunoscut sceptic al vaccinurilor, a anunțat că CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) nu va mai recomanda vaccinul anti-covid femeilor însărcinate sănătoase, stârnind critici puternice din partea experților.

Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor continuă să recomande vaccinarea, iar autoritățile federale spun acum că toți americanii, indiferent de factori de risc, ar trebui să consulte un medic pentru a discuta despre vaccinul anti-covid.

Administrația Trump a intensificat verificarea politicilor privind vaccinarea anti-covid, promovând în același timp afirmații potrivit cărora administrarea de Tylenol în timpul sarcinii ar putea crește riscul de autism. În prezent, nu există dovezi științifice care să susțină că acetaminofenul provoacă autism, avertizează specialiștii, care adaugă că febrele netratate în timpul sarcinii pot fi, la rândul lor, dăunătoare.

Sursa: The Washington Post

