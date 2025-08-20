Rihanna, apariție inedită în pijama. Cum a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles. GALERIE FOTO

Rihanna a atras atenția cu o ținută nonconformistă, care îi scoate în evidență burtica de gravidă, la cumpărături în Los Angeles, în weekend.

Cântăreața în vârstă de 37 de ani, interpretă a hitului Diamonds – care așteaptă al treilea copil împreună cu partenerul ei, A$AP Rocky – a fost însoțită și de fiul ei RZA, în vârstă de trei ani, la ieșirea discretă de duminică.

În luna mai, artista și-a anunțat sarcina la MET Gala 2025, când și-a dezvăluit burtica de gravidă în cadrul evenimentului plin de vedete.

Pentru ultima sa apariție, Rihanna a purtat un set de pijamale în dungi roz și alb de la brandul ei, Savage x Fenty. De asemenea, a încălțat o pereche de balerini roz și a purtat cu ușurință o geantă crem pe umărul stâng.

Ce accesorii a ales

Un batic imprimat i-a acoperit capul, iar cântăreața și-a accesorizat ținuta cu coliere strălucitoare și o pereche de ochelari de soare negri. La încheietura mâinii stângi a purtat un ceas deosebit, iar în mână a fost surprinsă cu o sticlă de apă pentru a se menține hidratată.

Artista a fost văzută plimbându-se prin orașul aglomerat și, la un moment dat, stând aproape de fiul ei cel mare. Câștigătoarea premiului Grammy are împreună cu A$AP Rocky doi fii – pe RZA și pe Riot, în vârstă de doi ani –, relația lor fiind confirmată în 2020.

Pe măsură ce se pregătește să își mărească familia, Rihanna și-a etalat constant stilul de gravidă în diverse apariții publice.

