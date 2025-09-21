Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro

Fiecare an care trece scade calitatea dar și numărul celulelor reproducătoare feminine. De aceea, medicii recomandă ca sarcină să apară cât mai devreme. Calitatea acestor celule nu poate fi schimbată cu niciun medicament.

autor
Andreea Groza

Celulele reproducătoare conțin toată informația genetică. Dacă apar avorturi repetate în primele luni, motivul e unul genetic.

Dr. Ruxandra Dumitrescu medic primar infertilitate: Pacientele care au avorturi spontane repetate sunt de fapt infertile. Noi credem că a fi infertil înseammă că nu rămâi gravidă. De fapt, femeile care au mai mult de 2 avorturi spontane în trimestrul 1 se încadrează în categoria cauză necunoscută. Pierd sarcina, se întâmplă din motive necunoscute. Nu, nu din motive necunoscute, dintr-o cauză genetică.

Nu apare sarcina sau se termină cu un avort spontan în primele luni, nu pierdeți timpul așteptând, ne spune medicul specializat în tratamentul infertilității, Ruxandra Dumitrescu. În 80% din cazuri cauza avortului spontan nu ține de uter sau de aparatul genital feminine.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar infertilitate: Avortul spontan nu apare pentru că uterul elimină sarcina. La 8 din 10 cazuri, cauza este imunologica sau genetică, nu are cauzitatea directă cu uterul și cu anomaliile de formă, ci este din cauza embrionului sau a legăturile dintre embrion si placenta, embrion și uter. E nevoie de investigații la cei doi parteneri, e o cauză la ei doi. Din materialul lor genetic, vine și o eroare, care se repetă continuu. Noi putem să le selectam embrionii înainte de ajunge în uter și atfel alegem doar embrionii sănătoși și ajungem să naștem un bebe la termen.

dulciuri
Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor

Ce este fertilizarea in vitro

În cazul avorturilor spontane repetate, sarcina poate apărea in vitro. Embrionii obținuti se testează genetic înainte de a fi implantați în uter. Dacă aceștia sunt sănătoși genetic, nu vor fi eliminați. Sarcina merge bine 9 luni.

O fertilizare in vitro înseamnă că celulele reproducătoare masculine și feminine sunt puse în același vas de laborator și ținute apoi în condiții controlate. Fertilizarea se produce identic ca în trompele uterine.

Maria Luca, biolog FIV: Punem aici in vasul Petrie 2 celule. Și ele vor ști singure să ajungă una la alta. Celula reproducătoare feminină e fecundată așa cum se întâmplă în aparatul genital feminin, fără intervenția noastră. Apoi ne uităm la celula fecundată și îi dăm note. Și când este cazul testăm genetic embrionul înainte să îl punem în uter.

Calitatea celulelor reproducătoare feminine, de care depinde sarcina, este in legătură directă cu vârsta mamei. Cu cât mama e mai tânără, cu atât șansa ca celulele repeducătoare fecundate să fie sănătoase este mai mare.

Dacă sarcina nu apare, nu pierdeți timpul fără diagnostic la medicul, care tratează infertilitatea. Fiecare an, care trece, scade calitatea și numărul celulelor reproducătoare feminine.

Sursa: Pro TV

Etichete: avort, fertilizare in vitro, sarcina,

Dată publicare: 21-09-2025 11:08

Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor

Rezistența la insulină apare înainte de diabetul de tip 2. O determină grăsimea acumulată în organism.

Cum se manifestă epilepsia de lob temporal. La început, simptomele pot fi confundate cu lipsa de vitamine
Doctor de bine
Cum se manifestă epilepsia de lob temporal. La început, simptomele pot fi confundate cu lipsa de vitamine

Am o cădere de calciu, un leșin în capul pieptului și aceste senzații se tot repetă. Acest tipar înseamnă frecvent crize epileptice.

Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos
Doctor de bine
Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos

Bariera intestinală triază permanent tot ce mâncăm ori bem, toxine, bacterii rele. Practic, selectează cu atenție tot ce vine din mediu. Putem să distrugem această barieră naturală... dacă nu ne mișcăm, și prin dezordine alimentară. Iată cum:

Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

