Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro

Fiecare an care trece scade calitatea dar și numărul celulelor reproducătoare feminine. De aceea, medicii recomandă ca sarcină să apară cât mai devreme. Calitatea acestor celule nu poate fi schimbată cu niciun medicament.

Celulele reproducătoare conțin toată informația genetică. Dacă apar avorturi repetate în primele luni, motivul e unul genetic.

Dr. Ruxandra Dumitrescu medic primar infertilitate: Pacientele care au avorturi spontane repetate sunt de fapt infertile. Noi credem că a fi infertil înseammă că nu rămâi gravidă. De fapt, femeile care au mai mult de 2 avorturi spontane în trimestrul 1 se încadrează în categoria cauză necunoscută. Pierd sarcina, se întâmplă din motive necunoscute. Nu, nu din motive necunoscute, dintr-o cauză genetică.

Nu apare sarcina sau se termină cu un avort spontan în primele luni, nu pierdeți timpul așteptând, ne spune medicul specializat în tratamentul infertilității, Ruxandra Dumitrescu. În 80% din cazuri cauza avortului spontan nu ține de uter sau de aparatul genital feminine.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar infertilitate: Avortul spontan nu apare pentru că uterul elimină sarcina. La 8 din 10 cazuri, cauza este imunologica sau genetică, nu are cauzitatea directă cu uterul și cu anomaliile de formă, ci este din cauza embrionului sau a legăturile dintre embrion si placenta, embrion și uter. E nevoie de investigații la cei doi parteneri, e o cauză la ei doi. Din materialul lor genetic, vine și o eroare, care se repetă continuu. Noi putem să le selectam embrionii înainte de ajunge în uter și atfel alegem doar embrionii sănătoși și ajungem să naștem un bebe la termen.

Ce este fertilizarea in vitro

În cazul avorturilor spontane repetate, sarcina poate apărea in vitro. Embrionii obținuti se testează genetic înainte de a fi implantați în uter. Dacă aceștia sunt sănătoși genetic, nu vor fi eliminați. Sarcina merge bine 9 luni.

O fertilizare in vitro înseamnă că celulele reproducătoare masculine și feminine sunt puse în același vas de laborator și ținute apoi în condiții controlate. Fertilizarea se produce identic ca în trompele uterine.

Maria Luca, biolog FIV: Punem aici in vasul Petrie 2 celule. Și ele vor ști singure să ajungă una la alta. Celula reproducătoare feminină e fecundată așa cum se întâmplă în aparatul genital feminin, fără intervenția noastră. Apoi ne uităm la celula fecundată și îi dăm note. Și când este cazul testăm genetic embrionul înainte să îl punem în uter.

Calitatea celulelor reproducătoare feminine, de care depinde sarcina, este in legătură directă cu vârsta mamei. Cu cât mama e mai tânără, cu atât șansa ca celulele repeducătoare fecundate să fie sănătoase este mai mare.

Dacă sarcina nu apare, nu pierdeți timpul fără diagnostic la medicul, care tratează infertilitatea. Fiecare an, care trece, scade calitatea și numărul celulelor reproducătoare feminine.

