Cele mai recente cercetări arată că preferințele diferite în materie de temperatură ambientală sunt influențate de reacția unor receptori speciali din piele, de nivelul testosteronului și de compoziția corporală, potrivit TN Live.

Biologii au observat că preferința sexului feminin pentru mediile mai calde se manifestă nu doar la oameni, ci și la numeroase specii de animale. Terminațiile nervoase din piele conțin proteine speciale care reacționează la căldură și frig.

„Vă puteți imagina că acestea sunt mici generatoare electrice aflate în terminațiile nervoase”, a declarat Michael Caterina, specialist în neuroștiințe la Universitatea Johns Hopkins, pentru Live Science.

Atunci când aceste proteine sunt activate, ele permit pătrunderea ionilor încărcați electric în celulele nervoase, transmițând semnale electrice către creier.

O echipă coordonată de farmacologul Peter McNaughton, de la King's College London, a studiat 30 de șoareci masculi și 27 de femele, folosind suprafețe cu temperaturi diferite.

Masculii au preferat suprafețele cu o temperatură de aproximativ 32 de grade Celsius, în timp ce femelele au căutat zone încălzite până la 36 de grade Celsius.

Atât temperatura internă a corpului, cât și cea a pielii au fost identice la ambele sexe, astfel că diferențele de comportament au fost determinate de receptorii din piele.

„Deoarece partea superioară a cuștii era complet deschisă, temperatura aerului nu putea influența comportamentul șoarecilor”, a explicat McNaughton.

Testosteronul joacă un rol important

Cercetătorii au descoperit că testosteronul joacă, de asemenea, un rol semnificativ în diferențele de activitate ale receptorilor.

Atunci când producția de testosteron a fost blocată în cazul masculilor, aceștia au început să caute suprafețe mai calde, cu temperaturi de cel puțin 35 de grade Celsius.

În schimb, masculii cărora le-a fost administrat testosteron și-au pierdut interesul pentru temperaturile mai ridicate. Hormonii feminini, precum estrogenul și progesteronul, nu au avut niciun efect asupra percepției temperaturii în cadrul experimentului.

„Se pare că testosteronul este cel mai important factor determinant”, a declarat McNaughton.

„Aceste schimbări au fost însă doar parțiale. Testosteronul nu a eliminat complet diferențele dintre sexe. Așadar, există și un alt factor pe care nu am reușit să-l identificăm”, a adăugat acesta.

McNaughton consideră că testosteronul nu acționează direct asupra proteinelor, ci mai degrabă asupra activității genelor. Aceiași receptori există și în organismul uman.

Descoperirile ar putea contribui la cercetarea durerii neuropatice, în cazul căreia pacienții prezintă o sensibilitate crescută la frig și căldură.

Dimensiunea corpului influențează senzația de frig

Pe lângă receptorii din piele și hormoni, senzația de frig este influențată și de metabolism și de compoziția corporală, potrivit New York Post.

„Temperatura pielii nu era semnificativ diferită față de cea a bărbaților. Cu toate acestea, am constatat că femeile tind să aibă o rată metabolică în repaus mai scăzută decât bărbații, iar acest lucru este legat de dimensiunile mai mici ale corpului lor. O persoană cu un corp mai mic, indiferent dacă este femeie sau bărbat, va produce mai puțină căldură”, a explicat Robert Brychta, coordonatorul studiului.

Potrivit acestuia, bărbații au, în medie, o rată metabolică în repaus cu 23% mai mare decât femeile. Organismul masculin are mai multă masă musculară, care consumă mai multe calorii în repaus și, implicit, produce mai multă căldură.

Femeile au, în schimb, un procent mai ridicat de grăsime corporală.

„Am descoperit, de asemenea, că persoanele cu un procent mai mare de grăsime corporală beneficiază de o izolare termică mai bună”, a precizat Brychta.

„Femeile, în general, tind să beneficieze de o izolare termică mai bună datorită procentului mai ridicat de grăsime corporală”, a adăugat cercetătorul.

În ciuda unei izolări termice mai bune, un corp de dimensiuni mai mici va produce, în ansamblu, mai puțină căldură.

„Dacă o femeie cu un corp mai mic este comparată cu un bărbat mai masiv, femeia va resimți cu siguranță frigul mai intens”, a explicat Brychta.

„Și un bărbat de dimensiuni mai mici, foarte slab și cu un procent redus de grăsime corporală, va resimți frigul mai intens decât o persoană mai masivă”, a concluzionat cercetătorul.