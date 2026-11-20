Dispozitivul Detangle folosește o tehnologie de stimulare electrică menită să favorizeze regenerarea firelor de păr. Dinții pieptenelui sunt prevăzuți cu electrozi de înălțimi diferite și molecule capabile să transporte substanțe active, sistemul generând un câmp electric în apropierea foliculilor de păr.

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Beihang din Beijing, noua tehnologie ar putea fi utilizată pentru tratarea alopeciei androgenetice, cunoscută și sub denumirea de chelie masculină. Studiul care prezintă rezultatele cercetării a fost publicat în revista științifică Nature Communications.

Dispozitivul, numit „Detangle”, a obținut rezultate promițătoare în testele efectuate pe șoareci, însă eficiența și siguranța sa în cazul oamenilor nu au fost încă demonstrate, scrie The Independent.

În studiul intitulat „Stimularea electrică declanșată prin pieptănare, care sincronizează administrarea profundă a substanțelor pentru regenerarea rapidă a părului în alopecia androgenetică”, cercetătorii au comparat eficiența dispozitivului cu cea a minoxidilului, substanța activă din tratamentul Rogaine, utilizat împotriva căderii părului.

Rezultatele obținute în experimentele pe șoareci au indicat o eficiență superioară a noului dispozitiv.

„Sistemul crește semnificativ eficiența regenerării părului într-un model de alopecie androgenetică la șoareci, îmbunătățind rezultatele de la aproximativ 70% la aproape 100% într-o lună, comparativ cu tratamentul convențional cu minoxidil aplicat local”, au precizat autorii studiului.

Chelia masculină afectează până la 80% dintre bărbați

Alopecia androgenetică este una dintre cele mai răspândite forme de cădere a părului, afectând până la 80% dintre bărbați de-a lungul vieții. Pe lângă schimbările de aspect fizic, afecțiunea poate avea consecințe psihologice și poate influența calitatea vieții.

În prezent, opțiunile de tratament sunt relativ limitate, iar rezultatele diferă de la o persoană la alta.

Minoxidilul, unul dintre cele mai utilizate tratamente, poate încetini căderea părului și poate stimula regenerarea acestuia. Efectele nu apar însă imediat: în unele cazuri, poate fi nevoie de până la un an pentru a observa rezultate, iar utilizarea trebuie continuată pentru menținerea beneficiilor.

Tratamentul poate provoca iritații ale scalpului, iar unii utilizatori au raportat și dureri de cap.

O altă variantă este finasterida, comercializată sub denumirea Propecia, care s-a dovedit eficientă în special în stadiile incipiente ale chelirii. Medicamentul poate avea însă efecte adverse, printre care disfuncția erectilă și depresia.

În ultimii ani, transplantul de păr a devenit tot mai popular. Procedura presupune prelevarea foliculilor din zonele scalpului rezistente la cădere, de regulă din partea din spate și din lateralele capului, și implantarea lor în regiunile afectate de chelie.

Deși poate oferi rezultate eficiente, intervenția este invazivă, poate fi dureroasă și presupune costuri ridicate.

Când ar putea fi disponibil noul dispozitiv

Deocamdată, pieptenele Detangle rămâne o tehnologie experimentală. Dispozitivul a fost testat exclusiv pe șoareci, iar rezultatele obținute nu demonstrează că aceeași eficiență poate fi atinsă și în cazul oamenilor.

Cercetătorii vor trebui să efectueze teste suplimentare înainte de a putea începe studiile clinice pe oameni. Acestea vor urmări să stabilească dacă tehnologia este sigură și dacă poate produce rezultate reale în tratarea alopeciei androgenetice.

Prin urmare, noul pieptene nu reprezintă, în acest moment, un tratament disponibil pentru persoanele care se confruntă cu pierderea părului.