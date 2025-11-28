Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar a fost testat în premieră mondială

28-11-2025 | 08:39
Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai letale forme de cancer, iar prevenirea acestuia ar putea schimba radical prognosticul la persoanele cu risc crescut.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Un studiu clinic, lansat în premieră mondială, testează acum dacă o imunizare preventivă poate induce un răspuns imun capabil să identifice şi să elimine precoce celulele pulmonare cu modificări tumorale, conturând o nouă strategie de prevenţie pentru această boală cu mortalitate ridicată.

Depistarea şi prevenirea cancerului pulmonar înainte ca boala să apară rămân obiective majore în medicina modernă, mai ales pentru persoanele cu risc crescut.

Primul vaccin preventiv împotriva cancerului pulmonar

Cercetătorii britanici au anunţat lansarea primului studiu clinic din lume care testează un vaccin conceput să prevină dezvoltarea cancerului pulmonar, o abordare care vizează intervenţia încă din stadiile incipiente, înainte ca boala să se manifeste.

Un grup condus de University College London (UCL) şi Universitatea Oxford a obţinut o finanţare de peste 2,3 milioane de eurodin partea Cancer Research UK, cu sprijinul CRIS Cancer Foundation, pentru derularea pe parcursul următorilor patru ani a unui studiu clinic de fază I care evaluează vaccinul experimental LungVax la persoane cu risc mare de cancer pulmonar.

Obiectivul principal al acestei prime etape este stabilirea dozei optime şi analiza profilului de siguranţă, inclusiv a posibilelor reacţii adverse asociate diferitelor doze. Lansarea efectivă a studiului este planificată pentru vara anului 2026, în condiţiile obţinerii aprobărilor de reglementare.

Importanța depistării timpurii

Potrivit cercetătorilor, mai puţin de 10% dintre persoanele diagnosticate cu cancer pulmonar supravieţuiesc zece ani sau mai mult, iar îmbunătăţirea acestor rezultate depinde de identificarea şi ţintirea bolii în cele mai timpurii etape.

Vaccinurile preventive nu sunt văzute ca o alternativă la renunţarea la fumat - cea mai eficientă modalitate de reducere a riscului -, dar ar putea deveni o alternativă plauzibilă de prevenţie, pentru a împiedica apariţia unor cancere la persoanele vulnerabile.

Fundamentul biologic al vaccinului porneşte de la observaţia că, încă din fazele foarte timpurii ale transformării celulelor normale în celule canceroase, acestea exprimă la suprafaţa lor antigene anormale rezultate din mutaţii, şi care sunt diferite de cele ale celulelor sănătoase, ceea ce le face recunoscibile de către sistemul imunitar şi potrivite pentru ţintire preventivă.

Aceste proteine, numite neoantigene şi antigene asociate tumorii, nu se regăsesc în celulele normale sau apar în cantităţi ori forme diferite faţă de cele sănătoase, ceea ce le face ţinte potrivite pentru un răspuns imun ţintit.

Vaccinul experimental conţine instrucţiuni genetice menite să „antreneze” sistemul imunitar să recunoască aceste antigene tumorale pe celulele pulmonare anormale. Scopul este ca organismul să identifice şi să elimine celulele afectate înainte ca ele să acumuleze suficiente modificări pentru a forma o tumoră.

Tehnologie derivată din pandemia de Covid-19

Tehnologia folosită pentru livrarea acestor instrucţiuni către sistemul imunitar a fost dezvoltată la Oxford în timpul pandemiei de Covid-19.

Pentru a evalua siguranţa şi semnalele iniţiale de eficacitate, studiul va include în prima fază persoane care au avut un cancer pulmonar în stadiu incipient, tratat cu succes prin îndepărtare chirurgicală, dar care prezintă risc de recidivă.

În paralel, vaccinul va fi testat şi la persoane aflate în programul naţional de screening pentru cancer pulmonar din Marea Britanie, ceea ce permite selecţia unor participanţi cu risc crescut monitorizaţi activ.

Dacă rezultatele acestei faze se dovedesc favorabile, proiectul ar urma să fie extins către studii mai mari, pentru a stabili utilitatea vaccinului ca strategie preventivă la scară largă.

Contextul de sănătate publică în Marea Britanie

Contextul de sănătate publică este unul major: în Regatul Unit sunt raportate anual aproximativ 48.500 de cazuri de cancer pulmonar, iar circa 72% dintre acestea sunt atribuite fumatului, principala cauză prevenibilă de cancer la nivel mondial.

Echipa subliniază că prevenţia rămâne esenţială, iar vaccinul ar putea completa măsurile clasice de reducere a riscului, mai ales în rândul persoanelor care au fumat mult timp sau care prezintă alţi factori de risc.

Conducerea Cancer Research UK consideră că proiectul reprezintă un pas esenţial către un viitor în care prevenirea cancerelor va deveni posibilă prin screening riguros şi prin folosirea cunoştinţelor acumulate despre biologia timpurie a tumorilor şi mecanismele imunităţii.

Cercetătorii precizează că este vorba un vaccin experimental, aflat în fază incipientă de evaluare clinică, care nu este încă aprobat pentru utilizare clinică. Rezultatele acestui prim studiu vor stabili dacă strategia are un nivel crescut de siguranţă şi merită testată în continuare la scară mai largă.

