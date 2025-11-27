CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Stiri Sanatate
27-11-2025 | 07:51
hpv
Freepik.com

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

autor
Ioana Andreescu

Doar la vaccinul HPV s-a înregistrat o creştere a aproape 49%.

„Românii aleg din nou prevenţia prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în creştere: 2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic! O analiză comparativă a consumului de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de reţetă, la nivelul primelor nouă luni ale anilor 2024 şi 2025, evidenţiază tendinţe clare de creştere a interesului românilor pentru imunizare”, a transmis, miercuri seară, preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan.

Potrivit acestuia, 124.820 de doze de vaccin HPV au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, faţă de 83.824 cu un an în urmă.

O creştere de aproape 49%

„O creştere de aproape 49% care arată o schimbare de atitudine şi decizii mature pentru sănătatea generaţiilor viitoare”, a transmis sursa citată.

Citește și
vaccinare hpv
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

De asemenea, 2.695 de persoane au primit vaccinul meningococic în 2025, faţă de 1.218 persoane în 2024 — o creştere de 121%.

26.779 de persoane au fost imunizate cu vaccinul pneumococic în 2025, faţă de 21.100 în 2024 — o creştere de 27%.
S-au administrat 1.806 doze de vaccin hepatitic B, comparativ cu 1.007 în 2024 — o creştere de 80%.

„Pentru vaccinurile administrate în primele nouă luni ale acestui an, CNAS a plătit peste 111,1 milioane lei, din care 87 de milioane lei au acoperit costurile pentru vaccinurile care asigură protecţia împotriva infecţiei cu HPV. Toate aceste date reprezintă dovezi clare că, în ciuda zgomotului şi a valurilor de dezinformare pe teme medicale, oamenii înţeleg că o comunitate sănătoasă începe cu decizii bazate pe informaţii corecte”, a mai transmis preşedintele CNAS.

O populaţie mai sănătoasă pe termen mediu şi lung

Potrivit acestuia, atunci când tot mai mulţi părinţi solicită vaccinul HPV pentru copiii lor, când tot mai multe persoane active sau cu afecţiuni cronice aleg să se vaccineze, „nu doar că putem vorbi despre o populaţie mai sănătoasă pe termen mediu şi lung, ci şi despre un sistem de sănătate care îşi poate gestiona resursele mai chibzuit, eliberat de povara şi presiunea plăţilor suplimentare generate de bolile care pot fi prevenite prin vaccinare”.

„Îmi doresc ca, împreună cu Ministerul Sănătăţii, să reuşim să extindem serviciile de prevenţie şi în ceea ce priveşte vaccinarea, iar acest lucru e posibil odată cu premisele pe care le-am creat pentru sprijinirea medicilor de familie şi creşterea plăţii acestora pentru consultaţiile de prevenţie. Ca medic, cred cu tărie că vaccinarea trebuie făcută în cabinetul medicului. Este singurul profesionist care poate evalua istoricul medical, riscurile, nevoile reale ale fiecărui pacient şi poate face examinarea medicală corectă înaintea administrării vaccinului, precum şi supravegherea reacţiilor care pot apărea post-vaccinare”, a mai transmis acesta.

Pentru a consolida creşterea cererii pentru vaccinuri, avem nevoie de decizii pragmatice, care să-i apropie pe pacienţi de sistemul sanitar şi să vindece relaţia dintre comunitate şi profesioniştii din sănătate — o relaţie care, în ultimii ani cel puţin, a avut de înfruntat provocări imense.

Alertă la Washington. Doi militari au murit după ce au fost împușcați lângă Casa Albă. Reacția lui Donald Trump

Sursa: News.ro

Etichete: vaccin, romania, cnas, HPV, imunizare,

Dată publicare: 27-11-2025 07:51

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru sănătatea publică. Ministrul Rogobete cere implicare din partea medicilor
Stiri Sanatate
Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru sănătatea publică. Ministrul Rogobete cere implicare din partea medicilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că vaccinarea HPV este importantă pentru toţi şi trebuie promovată către pacienţi cât se poate de mult, în special de către medici.

Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin
Stiri Sanatate
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

Tinerii din România cu vârsta de până în 26 de ani vor beneficia de vaccin gratuit împotriva HPV, virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin și a altor forme de cancer, de astăzi, 1 octombrie.

Studiu: Vaccinul împotriva HPV oferă „dovezi clare” ale imunităţii colective
Stiri Stiinta
Studiu: Vaccinul împotriva HPV oferă „dovezi clare” ale imunităţii colective

Eficacitatea la nivel populaţional şi protecţia colectivă a vaccinurilor împotriva virusului papiloma uman (HPV) sunt robuste la 17 ani de la introducerea acestora, cu "dovezi clare ale imunităţii colective", transmite luni agenţia EFE.

Recomandări
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Vremea
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi abundente și intensificări ale vântului în România, în perioada 26-30 noiembrie.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28