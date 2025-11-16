Un virus mortal a fost confirmat în Etiopia la cel puțin nouă persoane. Nu există tratament și nici vaccin

Etiopia a confirmat izbucnirea virusului mortal Marburg în sudul țării, a declarat Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC). Virusul este unul dintre cei mai mortali agenți patogeni cunoscuți.

La fel ca Ebola, provoacă sângerări severe, febră, vărsături și diaree și are o perioadă de incubație de 21 de zile. De asemenea, la fel ca Ebola, se transmite prin contactul cu fluidele corporale și are o rată de mortalitate cuprinsă între 25% și 80%.

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat vineri că au fost detectate cel puțin nouă cazuri în sudul Etiopiei, la două zile după ce Africa CDC a fost alertată cu privire la un virus hemoragic suspectat în regiune.

„Boala provocată de virusul Marburg (MVD) a fost confirmată de Laboratorul Național de Referință (din Etiopia)”, a declarat sâmbătă publicația Africa CDC. „Sunt în curs de desfășurare investigații epidemiologice suplimentare și analize de laborator, iar tulpina de virus detectată prezintă similitudini cu cele identificate anterior în Africa de Est.”

Autoritățile sanitare etiopiene au acționat rapid pentru a confirma și a limita focarul din zona Jinka.

Nu există vaccin pentru virus

O epidemie de virus Marburg a ucis 10 persoane în Tanzania în ianuarie, înainte de a fi eradicată în martie.

Rwanda a declarat în decembrie 2024 că a reușit să eradice prima epidemie cunoscută de Marburg, care a cauzat 15 decese.

Nu există vaccin sau tratament antiviral aprobat pentru virusul Marburg, dar rehidratarea orală sau intravenoasă și tratamentul simptomelor specifice cresc șansele de supraviețuire ale pacienților.

Anul trecut, Rwanda a testat un vaccin experimental produs de Institutul Sabin Vaccine din SUA.

