O alimentație bogată în legume și fructe reduce riscul de deces la femeile cu cancer de sân

Cancerul de sân este una dintre cele mai frecvente afecţiuni cu care se confruntă femeile.

Pentru pacientele care duc o astfel de luptă cruntă, alimentaţia poate avea un rol benefic.

Câţiva cercetători americani au ajuns la concluzia că un consum scăzut de grăsimi şi un meniu bogat în legume şi fructe pot reduce riscul de deces în cazul cancerului mamar.

Studiul la care au participat 49.000 de femei a durat 20 de ani. Şi, potrivit concluziilor, există o legătură directă între reducerea grăsimilor alimentare, consumul crescut de legume şi fructe şi un risc mai redus de deces în cazul apariţiei cancerului de sân.

Dr. Rowan Chlebowski,The Los Angeles Biomedical Research Institute: "Este o altă abordare a uneia dintre problemele majore cu care se confruntă femeile, decesul provocat de cancerul de sân. Știm că, după menopauză, putem reduce riscul de deces din cauza cancerului de sân cu peste 20% doar printr-o dietă moderată, pe care aproape toată lumea o poate ține cu ușurință."

Specialiştii spun că această dietă presupune, în primul rând, consumul de fructe, legume şi cereale integrale.

Kelly Hogan, Clinical Nutrition and Wellness Manager, Dubin Breast Center of the Tisch Cancer Institute at Mount Sinai: "E recomandat, de asemenea, consumul de lactate cu conținut scăzut de grăsimi și proteine mai slabe cum ar fi pieptul de pui, peștele, ouăle. Dar cele mai multe alimente consumate ar trebui să fie plante cât mai variate, fructe, legume și cereale integrale."

Totuşi, studiul a stabilit că alimentaţia sănătoasă nu reduce riscurile de apariţie a cancerului mamar. Dar creşte şansele de supravieţuire în cazul femeilor care luptă cu această boală.

Dr. Rowan Chlebowski, Investigator, The Los Angeles Biomedical Research Institute: "Ideea principală este o dietă moderată. Pentru că mâncăm mai multe fructe, legume şi cereale, aşa că nu ştim dacă asta e important în comparaţie cu reducerea grăsimilor din alimentaţie. Pe de altă parte, avem pierderea în greutate. Aşa că se pare că toate elementele sunt asociate cu o dietă moderată."

Pe de altă parte, susţin cercetătorii, nu este recomandat consumul în exces de legume bogate în amidon, cum ar fi cartofii şi fasolea. Iar unele grăsimi sunt benefice pentru organism. De pildă uleiul de măsline, avocado şi nucile.