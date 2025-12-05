Un comisar-şef din IPJ Giurgiu a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită. Ce ar fi promis în schimbul banilor

Adrian Ciulei, comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a fost reţinut, vineri, de procurorii anticorupţie, după ce a fost prins în când primea 10.000 de lei mită.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de vineri, faţă de Adrian Ciulei, ofiţer de poliţie cu gradul profesional de comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale).

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, Adrian Ciulei, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 lei.

"În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată. Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul Adrian Ciulei i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor", precizează anchetatorii.

Astfel, vineri, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, Adrian Ciulei a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, ocazie cu care a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie, informează DNA.

Tot vineri, acesta va fi prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

