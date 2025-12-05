O geantă Birkin care i-a aparținut lui Jane Birkin a fost vândută pentru 2,5 milioane de euro. FOTO

Stiri Diverse
05-12-2025 | 20:37
Birkin
Getty

O geantă Birkin creată de casa de modă Hermes şi care i-a aparţinut lui Jane Birkin a fost vândută vineri contra sumei de 2,45 de milioane de euro (taxe incluse) în cadrul unei licitaţii la Abu Dhabi.

autor
Ioana Andreescu

Supranumită Birkin Voyageur, poşeta a fost adjudecată pentru o sumă de şase ori mai mare faţă de marja superioară a estimării (370.000 de euro) unui licitator aflat la telefon după ''11 minute de confruntări aprinse între şase colecţionari'', a precizat casa de licitaţii pentru AFP.

Oferită de casa de modă Hermes lui Jane Birkin în 2003, această poşetă din piele neagră, folosită şi decorată cu însemnări scrise de mână de cântăreaţa şi actriţa britanică decedată în 2023, este una dintre cele patru poşete pe care artista le-a primit după ce şi-a vândut prototipul emblematic, în 1994, în beneficiul unei asociaţii din domeniul luptei contra SIDA.

Poşeta are detalii distinctive

Poşeta are detalii distinctive, cum ar fi nota manuscrisă ''Geanta mea Birkin, care a călătorit cu mine prin lumea întreagă'' şi care a inspirat supranumele poşetei.

Citește și
taxi uk
O femeie și-a uitat geanta de peste 100.000 de euro într-un taxi, în Marea Britanie. A doua zi a avut parte de o surpriză

A fost vândută pentru prima dată la licitaţie în anul 2007, în beneficiul unei asociaţii pentru apărarea drepturilor omului, după care a făcut parte dintr-o colecţie privată.

''Vânzarea poşetelor Birkin pentru a colecta bani destinaţi operelor de caritate (...) devenise o tradiţie pentru Jane Birkin, iar Hermes le înlocuia de fiecare dată'', a reamintit Sotheby's.

În iulie, prima poşetă Birkin concepută special pentru artistă în 1984, a fost adjudecată la Paris contra sumei de aproape 8,6 milioane de euro, devenind cea mai scumpă geantă vândută vreodată la licitaţie.

O a treia poşetă Hermes care i-a aparţinut lui Jane Birkin se pregăteşte să ajungă de asemenea la licitaţie.

Casa de licitaţii Orne Encheres va propune pe 15 decembrie la Hotel Drouot din Paris exemplarul pe care artista l-a încredinţat prietenei şi biografei sale Gabrielle Crawford şi care o scoate la vânzare pentru a sprijini finanţarea viitoarei fundaţii Jane Birkin, a precizat Drouot într-un comunicat.

Decorată cu accesorii personale ale vedetei

Decorată cu accesorii personale ale vedetei, cum ar fi clopoţei sau amulete norocoase japoneze, geanta din piele neagră are un preţ estimativ cuprins între 100.000 şi 120.000 de euro.

''Cântărea o tonă. Dar nu se despărţea niciodată de ea. Nu o uita niciodată'', îşi aminteşte Gabrielle Crawford.

O altă piesă importantă scoasă la licitaţie în beneficiul viitoarei fundaţii este manuscrisul original în engleză al filmului-cult ''Je t'aime moi non plus'', adnotat de Serge Gainsbourg şi Jane Birkin, şi estimat la o sumă cuprinsă între 15.000 şi 18.000 de euro.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Sursa: Agerpres

Etichete: licitatie, geanta, hermes,

Dată publicare: 05-12-2025 20:37

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
O femeie a fost jefuită în timp ce se afla pe masa de operație, la Iași. A rămas fără bani, un lanț de aur, carduri și acte
Stiri actuale
O femeie a fost jefuită în timp ce se afla pe masa de operație, la Iași. A rămas fără bani, un lanț de aur, carduri și acte

Incident revoltător în spitalul "Sf. Spiridon" din Iași. Un individ a reușit să se strecoare într-un salon și i-a furat geanta unei paciente, în timp ce aceasta se afla pe masa de operație.

O femeie și-a uitat geanta de peste 100.000 de euro într-un taxi, în Marea Britanie. A doua zi a avut parte de o surpriză
Stiri externe
O femeie și-a uitat geanta de peste 100.000 de euro într-un taxi, în Marea Britanie. A doua zi a avut parte de o surpriză

Un șofer de taxi londonez a fost lăudat pentru onestitatea sa după ce a returnat o geantă de firmă în valoare de 100.000 de lire sterline (echivalentul a 115.690 de euro) proprietarei, scrie Metro.

Un bărbat și o femeie ar fi smuls geanta unei bătrâne de 81 de ani într-un mall din Capitală. În interior avea 150.000 de lei
Stiri actuale
Un bărbat și o femeie ar fi smuls geanta unei bătrâne de 81 de ani într-un mall din Capitală. În interior avea 150.000 de lei

Un bărbat și o femeie au fost reținuți și plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați că au furat geanta unei femei de 81 de ani, care avea aproape 150.000 de lei, într-un grup sanitar dintr-un complex comercial din Sectorul 2.

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 05 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28