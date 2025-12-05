O geantă Birkin care i-a aparținut lui Jane Birkin a fost vândută pentru 2,5 milioane de euro. FOTO

O geantă Birkin creată de casa de modă Hermes şi care i-a aparţinut lui Jane Birkin a fost vândută vineri contra sumei de 2,45 de milioane de euro (taxe incluse) în cadrul unei licitaţii la Abu Dhabi.

Supranumită Birkin Voyageur, poşeta a fost adjudecată pentru o sumă de şase ori mai mare faţă de marja superioară a estimării (370.000 de euro) unui licitator aflat la telefon după ''11 minute de confruntări aprinse între şase colecţionari'', a precizat casa de licitaţii pentru AFP.

Oferită de casa de modă Hermes lui Jane Birkin în 2003, această poşetă din piele neagră, folosită şi decorată cu însemnări scrise de mână de cântăreaţa şi actriţa britanică decedată în 2023, este una dintre cele patru poşete pe care artista le-a primit după ce şi-a vândut prototipul emblematic, în 1994, în beneficiul unei asociaţii din domeniul luptei contra SIDA.

Getty

Poşeta are detalii distinctive

Poşeta are detalii distinctive, cum ar fi nota manuscrisă ''Geanta mea Birkin, care a călătorit cu mine prin lumea întreagă'' şi care a inspirat supranumele poşetei.

A fost vândută pentru prima dată la licitaţie în anul 2007, în beneficiul unei asociaţii pentru apărarea drepturilor omului, după care a făcut parte dintr-o colecţie privată.

''Vânzarea poşetelor Birkin pentru a colecta bani destinaţi operelor de caritate (...) devenise o tradiţie pentru Jane Birkin, iar Hermes le înlocuia de fiecare dată'', a reamintit Sotheby's.

În iulie, prima poşetă Birkin concepută special pentru artistă în 1984, a fost adjudecată la Paris contra sumei de aproape 8,6 milioane de euro, devenind cea mai scumpă geantă vândută vreodată la licitaţie.

O a treia poşetă Hermes care i-a aparţinut lui Jane Birkin se pregăteşte să ajungă de asemenea la licitaţie.

Casa de licitaţii Orne Encheres va propune pe 15 decembrie la Hotel Drouot din Paris exemplarul pe care artista l-a încredinţat prietenei şi biografei sale Gabrielle Crawford şi care o scoate la vânzare pentru a sprijini finanţarea viitoarei fundaţii Jane Birkin, a precizat Drouot într-un comunicat.

Decorată cu accesorii personale ale vedetei

Decorată cu accesorii personale ale vedetei, cum ar fi clopoţei sau amulete norocoase japoneze, geanta din piele neagră are un preţ estimativ cuprins între 100.000 şi 120.000 de euro.

''Cântărea o tonă. Dar nu se despărţea niciodată de ea. Nu o uita niciodată'', îşi aminteşte Gabrielle Crawford.

O altă piesă importantă scoasă la licitaţie în beneficiul viitoarei fundaţii este manuscrisul original în engleză al filmului-cult ''Je t'aime moi non plus'', adnotat de Serge Gainsbourg şi Jane Birkin, şi estimat la o sumă cuprinsă între 15.000 şi 18.000 de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













