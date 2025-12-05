Mii de elevi din Germania au protestat față de planurile guvenului privind serviciul militar. „Grevă şcolară". GALERIE FOTO

05-12-2025 | 19:56
Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe oraşe din ţară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa.

autor
Mihaela Ivăncică

Mulţi dintre ei au lipsit de la cursuri pentru a participa la proteste, după ce organizatorii au cerut o "grevă şcolară împotriva recrutării".

Bundestagul, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat vineri proiectul de lege, care trebuie ratificat de Bundesrat, camera superioară, înainte de a putea intra în vigoare în ianuarie.

Tinerii vor fi supuşi unor evaluări medicale şi apoi înscrişi pe o listă, deşi serviciul activ rămâne voluntar.

Noua lege introduce un sistem cu dublu sens: un serviciu voluntar mai lucrativ care este menit să atragă tineri recruţi, dar dacă înrolarea se dovedeşte a fi insuficientă, parlamentarii germani pot activa recrutarea în funcţie de necesităţi.

Numeroşi elevi au participat la demonstraţii, mai ales în oraşele mari. Poliţia a estimat că aproximativ 3.000 de manifestanţi s-au adunat vineri la prânz la Berlin şi au mărşăluit prin cartierul Kreuzberg.

Poliţia a declarat că 1.700 de persoane au ieşit în stradă în Hamburg, în timp ce organizatorii au anunţat până la 5.000 de participanţi.

Demonstraţii au avut loc şi în landul Renania de Nord-Westfalia, cu aproximativ 1.000 de participanţi la Dortmund şi câteva sute la Köln, Düsseldorf, Essen şi Bochum.

Circa 2.000 de persoane au participat la greva şcolară în Dresda, Leipzig şi Chemnitz, în estul Germaniei.

În sudul Germaniei, demonstraţiile au atras câteva mii de persoane la München, Stuttgart, Freiburg şi Heidelberg.

Potrivit poliţiei, aproximativ 600 de elevi s-au adunat la Frankfurt pentru a participa la protest.

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, germania, elevi,

Dată publicare: 05-12-2025 19:56

