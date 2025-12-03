Un fenomen neobișnuit ar putea apărea pe cer miercuri noapte, după erupția solară

03-12-2025 | 16:30
aurora boreala

O erupţie solară majoră care a avut loc duminică ar putea ilumina cerul nocturn al anumitor regiuni din emisfera nordică în zilele următoare, cel mai probabil în noaptea de miercuri spre joi, cu posibile aurore boreale, relatează Le Figaro.

Mihaela Ivăncică

Clasificată X1.9 de NASA, această explozie a avut loc la nivelul unui grup de pete solare apărute recent pe limbul astronomic al Soarelui, considerate unele dintre cele mai impresionante din ultimul deceniu.

Potrivit Observatorului Solar Dynamics al NASA, fenomenul a perturbat pentru scurt timp comunicaţiile radio în Australia şi în anumite părţi din Asia de Sud-Est.

Erupţia a fost însoţită şi de o ejecţie de masă coronală, un nor de particule şi câmpuri magnetice care, atunci când loveşte Pământul, poate declanşa furtuni geomagnetice şi poate afecta sateliţii, reţelele electrice şi sistemele de navigaţie.

NOAA - Agenţia Americană de Observare Oceanică şi Atmosferică - a emis o alertă de furtună geomagnetică pentru noaptea de miercuri, 3 decembrie, până joi, 4 decembrie, prevăzând un impact care poate ajunge la clasa G3, considerată „puternică” de către experţi.

erupție solară
A avut loc cea mai puternică erupție solară din ultimii ani. Consecințele asupra Pământului | VIDEO

Însă, dacă sunt favorabile condiţiile atmosferice, aceste perturbări ar putea face vizibile aurore boreale până la latitudini mai joase decât de obicei în emisfera nordică.

Intensitatea fenomenului va depinde însă de orientarea exactă a ejecţiei solare şi de vremea locală, care ar putea limita vizibilitatea.

Specialiştii rămân atenţi la acest grup de pete solare, numit AR4299, a cărui activitate ar putea genera şi alte erupţii în săptămânile următoare.

Sursa: News.ro

