Românii devin mai prudenți și economisesc mai mult. Specialiștii avertizează că urmează o perioadă de stagnare

Stiri Economice
05-12-2025 | 19:59
×
Codul embed a fost copiat

Economia României rămâne pe plus, chiar dacă avansul e mai lent față de anii trecuți. Cel mai vizibil semnal este scăderea consumului: în octombrie, vânzările din magazinele fizice și online au coborât pentru a treia lună la rând.

autor
Florentina Bălășoiu

În schimb, construcțiile și investițiile publice au mers bine, dar industria rămâne slabă. Pe de altă parte, depozitele populației sunt în creștere, semn că oamenii sunt mai prudenți și fac economii.

Consumul dă semne de încetinire

Considerat ani la rând motorul de creștere economică, consumul dă semne de încetinire. Față de luna septembrie, vânzările au scăzut ușor, dar au înregistrat un minus de 4 procente față de octombrie anul trecut. Totuși, dacă ne raportăm la tot anul, se vede o creștere ușoară, ceea ce înseamnă că variațiile lunare pot fi trecătoare.

În luna octombrie, față de aceeași perioadă din 2024, cea mai mare scădere, de aproape 7 procente, s-a văzut pentru produse alimente și băuturi. Cu alte cuvinte, românii fie au renunțat să își mai facă poftele, fie au luat lucruri mai ieftine.

Au fost prudenți și pentru produsele de valoare îndelungată, cum sunt electrocasnicele, electronicele, tot ce ține de îmbrăcăminte sau mobilier. În cazul lor scăderea este de 3,2%. Scăderi de aproape 4 procente s-au văzut și la pompă. Per total, datele ne arată faptul că economia nu mai poate conta doar pe consum și are nevoie de alte impulsuri.

Citește și
oameni pe strada
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

În acest an, dintre toate ramurile economice care au susținut avansul economic, cel mai bine s-a văzut acest lucru în sectorul construcțiilor, dar și în agricultură, silvicultură și pescuit. Ambele au avut creșteri timide, însă au o pondere mare în Produsul Intern Brut. O contribuție a venit și din sectorul de informații și comunicații.

Industria, punct slab al creșterii

Dar semne negative vin din industrie. Cu o pondere semnificativă de 16,8% la formarea Produsului Intern Brut, sectorul e din nou pe minus. Așa cum arată statistica, în primele 9 luni ale anului, PIB-ul a crescut cu 0,8%.

Economiștii spun că datele arată că economia românească a trecut pragul critic, însă urmează o perioadă de stagnare.

Mihai Roman, profesor de macroeconomie ASE: „Am scăpat de recesiune ca prin urechile acului, dar totuși perspectivele nu sunt atât de fericite pentru că acest semnal care e dat de scăderea consumului poate indica apariția fenomenului de stagflație, adică o stagnare a creșterii economice însoțită de creșterea inflației – aceasta în următoarele două trimestre va rămâne la nivelul de 10 la sută.”

Pe de altă parte, spun specialiștii, România va depinde de cum va evolua economia în Europa, mai ales în Germania.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, pib, economie, consum,

Dată publicare: 05-12-2025 19:58

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
Stiri actuale
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv

De la o țară sufocată de ambalaje din plastic, sticlă și aluminiu, România a ajuns să recicleze aproape toate deșeurile colectate de populație.

Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Lazea, BNR: Cât timp avem aceste scoruri PISA și avem 40% analfabeți funcțional, nu putem spera la o economie a cunoașterii
Stiri actuale
Lazea, BNR: Cât timp avem aceste scoruri PISA și avem 40% analfabeți funcțional, nu putem spera la o economie a cunoașterii

România nu are ce îi trebuie pentru a deveni o economie hight-tech, pentru că nu a pus bazele pentru aşa ceva, şi se îndreaptă spre o economie a serviciilor, consideră Valentin Lazea, economist şef la Banca Naţională a României.

Scădere record a concediilor medicale, cu 28% față de anul trecut. Peste 300 de milioane de lei economisiți de stat
Stiri actuale
Scădere record a concediilor medicale, cu 28% față de anul trecut. Peste 300 de milioane de lei economisiți de stat

Surpriză în sistemul sanitar. A scăzut numărul concediilor medicale, iar acest lucru înseamnă o economie semnificativă la bugetul de stat. Sunt peste 300 de milioane de lei în doar câteva luni, spune ministrul Sănătății.

Proiect legislativ pentru plafonarea tarifului la apa potabilă: corelat cu salariul minim net pe economie
Stiri actuale
Proiect legislativ pentru plafonarea tarifului la apa potabilă: corelat cu salariul minim net pe economie

Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative privind facilitarea accesului la apă al populației, depusă de grupul parlamentar al AUR.

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 05 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28