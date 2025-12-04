Studiu: Cerealele consumate în mod obișnuit la micul dejun în UE prezintă niveluri ridicate de „poluanți eterni”

Cerealele consumate la micul dejun în Uniunea Europeană conțin „niveluri ridicate” de acid trifluoroacetic (TFA), o substanță chimică „eternă” și toxică pentru sistemul reproducător, potrivit unui studiu PAN Europe.

"Toată lumea este expusă la TFA prin multiple căi, inclusiv alimente și apă potabilă. Constatările noastre subliniază nevoia urgentă de a interzice imediat pesticidele PFAS pentru a opri contaminarea ulterioară a lanțului trofic", a declarat într-un comunicat responsabila de politici în cadrul PAN Europe, Salomé Roynel.

PFAS sunt un grup de aproximativ 4.000 de substanțe chimice perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, foarte rezistente la degradare și prezente în numeroase produse, inclusiv pesticide și gaze fluorurate utilizate ca agenți frigorifici și în stingătoare de incendiu.

Analiza organizației a fost efectuată pe 65 de produse obișnuite pe bază de cereale achiziționate în 16 țări europene, inclusiv cereale pentru micul dejun, dulciuri populare, paste, croissante, pâine integrală și rafinată și făină.

Niveluri extrem de ridicate de TFA în produsele pe bază de cereale

Concluziile arată că „alimentul cel mai contaminat este un produs tipic pe bază de cereale pentru micul dejun”, deoarece, în ceea ce privește acidul trifluoroacetic, „concentrațiile medii sunt de 100 de ori mai mari comparativ cu cele din apa de la robinet”.

81,5% din probele analizate erau contaminate cu TFA, cele mai ridicate niveluri fiind înregistrate în pâinea integrală achiziționată în Belgia — 340 micrograme pe litru (µg/l). Studiul PAN Europe a identificat, de asemenea, 120 µg/l în pâinea pentru prăjit.

Analizele au relevat, de asemenea, o concentrație de 26 µg/l în pastele italiene. PAN Europe a avertizat însă că acesta ar putea fi doar vârful aisbergului, în condițiile în care a fost testată o singură probă.

„TFA, un produs de descompunere al pesticidelor PFAS și al gazelor fluorurate, este extrem de persistent, de mobil și de toxic pentru reproducere. Studiile din industrie îl asociază, de asemenea, cu o calitate redusă a spermei și cu efecte adverse asupra funcțiilor tiroidiană, hepatică și imunitară”, a indicat PAN Europe.

Acest compus chimic hidrosolubil se acumulează în apă și sol, unde este absorbit de plante, ceea ce ar putea explica concentrațiile mari descoperite în produse precum pâinea, pastele și biscuiții pentru copii.

Avertismente privind sănătatea publică și apeluri la acțiune

„Toate probele au depășit limita maximă de reziduuri prestabilită. Nu putem expune copiii la substanțe chimice toxice pentru reproducere. Acest lucru necesită acțiuni imediate", a subliniat organizația de mediu, care a solicitat Comisiei Europene și statelor membre să interzică pesticidele PFAS și să monitorizeze conținutul de TFA din alimente.

Executivul comunitar a limitat deja unele PFAS în produsele de consum, cum ar fi cutiile de pizza și cosmeticele, și intenționează să prezinte o revizuire a regulamentului REACH privind substanțele chimice în 2026.

Potrivit unor măsurători publicate miercuri de autoritățile publice din Franța, TFA este prezent în 92% din apele din această țară. Procentul a rezultat din analiza realizată de Agenția Națională pentru Securitate Sanitară (ANSES) a 647 de eșantioane de apă brută (cursuri de apă, bazine, lacuri, ape subterane, puțuri etc.) și a 627 de eșantioane de apă de la robinet, pe întreg teritoriul Franței, atât în hexagon, cât și în teritoriile de peste mări.

Este pentru prima dată când serviciile publice măsoară într-o manieră atât de completă nivelurile de acid trifluoroacetic din apă. Iar rezultatele confirmă datele alarmante obținute anterior de cercetători sau de organizațiile pentru protecția mediului din Franța și alte țări.

Astfel, potrivit unui raport realizat de PAN Europe în mai 2024, din 23 de eșantioane de apă de suprafață și șase eșantioane de apă subterană provenind din șase țări ale Uniunii Europene, „toate” conțineau TFA, cu concentrații între 370 nanograme pe litru (ng/l) și 3.300 ng/l

