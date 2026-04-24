Putin este așteptat să se întâlnească din nou cu Trump pe teritoriu american, de această dată la clubul de golf din Miami al președintelui SUA, scrie The Washington Post.

Statele Unite intenționează să-l invite pe președintele rus Vladimir Putin la summitul liderilor Grupului celor 20, programat pentru decembrie la complexul de golf Doral al președintelui Donald Trump din Miami, deși invitația nu a fost încă trimisă, au declarat oficiali ai administrației de la Washington.

Într-un comunicat, Departamentul de Stat a declarat că președintele Donald Trump „a fost clar că Rusia este binevenită să participe la toate reuniunile G-20, deoarece Statele Unite se concentrează pe organizarea unui summit de succes și productiv”.

„Nu au fost emise invitații oficiale în acest moment, dar Rusia este membră G-20 și va fi invitată să participe la reuniunile ministeriale și la summitul liderilor”, a declarat un înalt oficial al administrației, vorbind sub condiția anonimatului pentru a informa presa.

Putin nu a mai participat fizic la un summit G-20 din 2019

G-20 este un forum interguvernamental care cuprinde reprezentanți ai 19 dintre cele mai mari economii ale lumii, plus Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Summitul, organizat anual, este o oportunitate pentru liderii mondiali de a discuta probleme globale presante.

Rusia nu a participat la întâlniri cu prezență fizică din 2019, inițial din cauza pandemiei de coronavirus și apoi din cauza invadării Ucrainei în 2022 și a unui mandat de arestare ulterior emis pe numele lui Putin de Curtea Penală Internațională. Putin a fost acuzat de crime de război în legătură cu războiul din Ucraina.

Oficialii ruși declaraseră mai devreme că Putin a fost invitat la summitul de la Miami, dar că nu este clar dacă va participa.

„Rusia a participat la fiecare summit la nivelul corespunzător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o convorbire cu reporterii, adăugând că „o decizie privind formatul participării noastre va fi luată mai aproape de summit”.