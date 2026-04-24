În viitor, va exista o separare clară între berlina de succes Dacia Sandero, care își va continua drumul cu o a patra generație în jurul anului 2028, și varianta Sandero Stepway, care va deveni independentă și va urca în gamă, scrie presa franceză de specialitate.

Aceasta se va transforma într-un SUV urban veritabil, model care își va găsi locul între viitoarele Dacia „Evader” și Dacia Duster.

În ultimii ani, Dacia s-a concentrat puternic pe segmentul C, al vehiculelor compacte, prin modelele Duster și Jogger. Recent, Bigster s-a poziționat în partea superioară a gamei, la granița segmentului D, destinat modelelor de familie — un teritoriu pe care Dacia nu intenționează să-l exploreze, din cauza lipsei unei platforme tehnice capabile să ofere performanțele necesare la un preț accesibil.

La cealaltă extremă, modelul electric Dacia Spring acoperă segmentul A al mașinilor de oraș, în timp ce nucleul gamei rămâne Dacia Sandero, liderul segmentului B. Tocmai aici Dacia vede un potențial major de creștere în anii următori, prin diversificarea gamei.

Drumurile viitoarelor generații Sandero și Stepway se vor separa. Versiunea Stepway va intra în segmentul SUV-urilor urbane, cel mai dinamic din Europa. De peste 10 ani, mărcile franceze au profitat din plin de această tendință, dovadă fiind succesul modelelor Peugeot 2008 (peste 2,1 milioane de unități vândute) și Renault Captur (peste 2,4 milioane de clienți în două generații).

Acest lucru îi motivează și pe cei de la Dacia. Astfel, „simpla” Sandero Stepway, care era în esență o berlină de oraș cu aspect de aventurier, va fi înlocuită de un SUV autentic. Noul model va deveni, practic, fratele mai mic al Dacia Duster (4,34 m) și fratele mai mare al viitorului SUV electric Dacia „Evader”, estimat să coste sub 18.000 de euro.