Recolte otrăvite în România. Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare în sudul țării, după o vizită pe câmpuri

Situație periculoasă pe câmpuri. Trenurile arabile sunt pline de folii de plastic uzate lăsate de fermierii care le folosesc pentru protejarea legumelor.

Doar că, după ce culeg roadele, mulți, în loc să strângă deșeurile, le toacă și le îngroapă, otrăvind astfel pâmântul pentru recolta viitoare.

Iar plasticul ajunge în legume și în organismul celor care le consumă.

Primar: Știm cine a cultivat aici ?

Polițist: Da, i-am identificat.

Primar: Din ce localitate?

Polițist: Din Bechet, o să îi sancționăm.

În sudul județului Dolj, suprafețe întregi sunt acoperite cu folii de plastic. În comuna Călărași, o comisie a luat la pas terenurile și încearcă să identifice fermierii care au lăsat plasticul pe câmp.

În lipsa unui control eficient al autorităților, mii de tone de folie rămân pe terenuri în fiecare an. La următoarea însămânțare sunt tocate și amestecate în pământ. Iar plasticul poate ajunge în pânza freatică și în legumele și fructele crescute acolo. Un pericol uriaș pentru sănătatea consumatorilor.

Lucian Urucu, fermier: Nu putem să dăm afară tot.

Reporter: E un fel de toxicitate, nu?!

Lucian Urucu: Asta este. Aia știm, dar ce putem face?! Deja muncim prea mult să facem și chestia asta, să scoatem toate foile.

Amenzi de până la 20.000 de lei, dar controalele sunt puține

Fermierii sunt obligați să prezinte documente potrivit cărora au dat folia la reciclare, însă nu există un program care să-i ajute.

Radu Popp, secretar de stat Ministerul Mediului: ”În primul rând, nu există o lege în sensul ăsta. Este obligația fiecărei entități, fie că vorbim despre un om la casa lui sau un fermier, să facă colectarea corespunzătoare a deșeurilor".

Unele primării caută soluții.

Sorin Sandu, primarul comunei Călărași: „Avem cinci cooperative și vom da materialul respectiv către cei care colectează și îl transforma prin intermediul cooperativelor agricole”.

Dar se lovesc de probleme.

Ștefan Firan, fermier: „Ca să o scoți din pământ nu ai cum, că ea are 100 de metri un rând și să o speli și să i-o duci lui să îți dea 30 de bani pe kil nu se merită. O arde soarele, se ară, se bagă în pământ”.

Deși amenzile trec de 10.000- 20.000 de lei pentru cei care nu adună și nu reciclează foliile după folosire, controalele sunt puține și ineficiente.

