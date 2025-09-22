Substanțele din materialele plastice, periculoase pentru sănătate. Bonurile fiscale printre cele mai dăunătoare

Stiri Sanatate
22-09-2025 | 09:29
sticle de plastic
Shutterstock

Expunerea timpurie a copiilor la substanțele chimice din plastic, precum ftalați, bisfenoli și PFAS, poate provoca boli cronice, tulburări hormonale și afectarea sistemului nervos până la vârsta adultă.

 

autor
Sabrina Saghin

Expunerea timpurie la substanţele chimice prezente în materialele plastice poate prezenta riscuri semnificative pentru sănătatea copiilor, care persistă până la vârsta adultă, conform unei analize a sute de studii recente, publicată luni în revista ştiinţifică The Lancet Child & Adolescent Health, transmite agenţia DPA, preluată de Agerpres.

Copiii se confruntă cu un pericol acut din cauza materialelor plastice din mediul înconjurător, a constatat analiza care s-a concentrat pe trei clase de substanţe din materialele plastice: ftalaţii, care fac materialele plastice mai flexibile; bisfenolii, care conferă rezistenţă; şi substanţele perfluoroalchilice şi polifluoroalchilice (PFAS), datorită cărora materialele sunt rezistente la căldură şi hidrofuge.

Substanțele din plastic și efectele asupra sănătății

Aceste substanţe chimice se găsesc în produse de uz cotidian, cum ar fi ambalaje de produse alimentare, cosmetice şi bonuri fiscale de hârtie, potrivit autorului principal al studiului, Leonardo Trasande, profesor de pediatrie la NYU Grossman School of Medicine din New York.

Spre exemplu, încălzirea plasticului în cuptorul cu microunde poate elibera microparticule şi nanoparticule de plastic, ce pot fi apoi ingerate.

Există dovezi solide conform cărora substanţele din produsele din plastic contribuie la apariţia bolilor la mai multe organe şi perturbă funcţia hormonală, potrivit echipei de cercetători, care citează studii efectuate în laboratoare şi pe subiecţi umani.

În plus, expunerea la toxinele din plastic a fost asociată cu tulburări ale sistemului nervos, reducerea fertilităţii şi scăderea coeficientului de inteligenţă (IQ).

Substanţele chimice pot fi, de asemenea, asociate cu afecţiuni pe termen lung, cum ar fi probleme cardiace, ADHD, obezitate şi greutate redusă la naştere.

Trasande a afirmat că rezultatele studiului demonstrează rolul pe care îl joacă plasticul în apariţia timpurie a multor boli cronice care persistă în timpul adolescenţei şi la vârsta adultă.

Pentru a menţine sănătatea copiilor, utilizarea plasticului trebuie limitată considerabil, a indicat autorul studiului, citat într-un comunicat. 

Sursa: Agerpres

Etichete: plastic, substante chimice,

Dată publicare: 22-09-2025 09:29

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Miniștrii Mediului din UE își testează sângele pentru chimicale toxice. Europa vrea interzicerea PFAS din produsele zilnice
Stiri externe
Miniștrii Mediului din UE își testează sângele pentru chimicale toxice. Europa vrea interzicerea PFAS din produsele zilnice

Miniștrii europeni ai mediului au fost supuși joi unor teste de sânge pentru depistarea „substanțelor chimice veșnice”, în cadrul unui exercițiu publicitar menit să evidențieze amploarea alarmantă a acestor substanțe toxice.

Escobar de Brașov. Cel mai mare laborator de droguri din România, descoperit într-un depozit | FOTO & VIDEO
Stiri actuale
Escobar de Brașov. Cel mai mare laborator de droguri din România, descoperit într-un depozit | FOTO & VIDEO

Polițiștii și procurorii au descoperit în Brașov cel mai mare laborator de droguri din România. Oamenii legii au găsit tone de substanțe chimice din care urmau să fie fabricate droguri de mare risc. Două persoane au fost reținute.

Cinci persoane au primit condamnare cu suspendare, după ce ar fi stropit roșiile cu substanțe chimice nocive
Stiri actuale
Cinci persoane au primit condamnare cu suspendare, după ce ar fi stropit roșiile cu substanțe chimice nocive

Magistrații Judecătoriei Pogoanele au dispus pedepse de închisoare cu suspendare pentru cele cinci persoane trimise în judecată de procurori după ce ar fi stropit cu bună știință legume cu substanțe chimice nocive.

 

Recomandări
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și în județul Mureș după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu
Stiri Politice
Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu e acuzată că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale
iLikeIT
Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28