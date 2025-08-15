Negocierile pentru primul tratat global împotriva plasticului au eșuat. Țările producătoare blochează acordul

Delegaţii care au încercat să negocieze primul tratat global împotriva poluării cu plastic nu au ajuns la un consens, iar diplomaţii şi-au exprimat vineri dezamăgirea, după zece zile de negocieri fără niciun acord.

Delegaţi din 185 de ţări au încercat să găsească o soluţie pentru a debloca negocierile care au avut loc la sediul Naţiunilor Unite de la Geneva, dar statele care au insistat pentru un tratat ambiţios au declarat că ultimul text publicat în primele ore ale zilei de vineri nu a fost la înălţimea aşteptărilor lor.

Ministrul francez al ecologiei, Agnes Pannier-Runacher, a declarat, după încheierea negocierilor, că este „furioasă pentru că, în ciuda eforturilor sincere ale multora şi a progreselor reale înregistrate în discuţii, nu s-au obţinut rezultate tangibile”.

„O mână de ţări, ghidate mai degrabă de interese financiare pe termen scurt decât de sănătatea populaţiilor lor şi de sustenabilitatea economiilor lor, au blocat adoptarea unui tratat ambiţios împotriva poluării cu plastic”, a deplâns ministrul francez.

Într-o aparentă referire la ţările producătoare de petrol, delegatul columbian Haendel Rodriguez a declarat că acordul a fost „blocat de un număr mic de state, care pur şi simplu nu doreau un acord”.

Negocierile continuă, în contextul tensiunilor globale

Viitorul negocierilor este incert. Unele ţări, precum Marea Britanie, au declarat că negocierile ar trebui să fie reluate, dar altele au descris procesul ca fiind unul eşuat. „Este foarte clar că procesul actual nu va funcţiona”, a declarat delegatul Africii de Sud.

Peste 1.000 de delegaţi s-au reunit la Geneva pentru a şasea rundă de negocieri, după ce discuțiile similare din Coreea de Sud, de la sfârşitul anului trecut, s-a încheiat fără un acord.

Negocierile au continuat inclusiv joi, în ultima zi, ţările încercând să-şi depăşească divergenţele profunde cu privire la amploarea restricţiilor viitoare.

Diplomaţii şi activiștii ecologiști au avertizat, la începutul acestei luni, că eforturile Uniunii Europene şi ale statelor insulare mici de a limita producţia de plastic - alimentată de petrol, cărbune şi gaz - sunt ameninţate de opoziţia ţărilor producătoare de produse petrochimice şi a Statelor Unite, sub preşedintele Donald Trump.

„Desigur, nu putem ascunde că este tragic şi profund dezamăgitor să vedem că unele ţări încearcă să blocheze un acord”, a declarat ministrul danez al mediului, Magnus Heunicke, în numele UE.

El a afirmat că tratatul este necesar pentru a aborda „una dintre cele mai mari probleme de poluare cu care ne confruntăm pe Pământ” şi a promis eforturi suplimentare pentru a ajunge la un acord.

„Vom continua să lucrăm până când vom avea un tratat care ne va ajuta să rezolvăm problema”, a declarat el reporterilor.

Printre cele mai controversate aspecte se numără limitarea producţiei, gestionarea produselor din plastic şi a substanţelor chimice care prezintă motive de îngrijorare, precum şi finanţarea pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare să pună în aplicare tratatul.

