Mai multe orașe din România vor să interzică coroanele de plastic la înmormântări. Care sunt motivele

Stiri Diverse
10-09-2025 | 08:55
Tot mai multe orașe din România interzic coroanele din plastic la înmormântări. De exemplu, în Timișoara, autoritățile locale au creat un regulament prin care vor să permită accesul doar cu flori naturale în cimitirele din oraș.

autor
Călin Ardelean ,  Daniel Preda

Măsura urmărește să micșoreze cantitatea mare de deșeuri din plastic lăsate pe morminte.

În cimitirele din Timișoara, pe multe dintre morminte se poate observa cel puțin o coroană de plastic. După un timp, devin deșeuri, spun autoritățile locale. Lunar, cei care se ocupă de curățenie strâng peste 30 de metri cubi de astfel de obiecte.

Femeie: „Cum suntem noi, pensionarii, mai săraci, luăm ce permitem. Adică mai repede iei una din asta de plastic că e enorm de mult ca să iei natural”.

În consecință, primăria a creat un regulament prin care vrea să permită accesul în cimitire doar cu flori naturale.

Paula Romocean - viceprimarul Timișoarei: „Încercăm să reducem odată costurile și a doua oară impactul pe care aceste deșeuri îl au asupra mediului. Este decizia noastră de a reglementa, mai ales în ceea ce privește cimitirele pe care le avem în administrare”.

Pentru fiecare cimitir, municipalitatea plătește în momentul de față 22.000 de lei pe lună pentru eliminarea deșeurilor din plastic. Demersul este susținut și de Mitropolia Banatului.

Ion Popescu - vicar eparhial Mitropolia Banatului: „Firmele care salubrizează cimitirele bisericești și cimitirele civile consideră coroanele de plastic fiind deșeuri periculoase și ca atare sfatul. Este ca cei care participă la înmormântări, în semn de respect să vină cu o floare sau cu o coroană din flori naturale, care sunt perisabile”.

Părerile oamenilor sunt, însă, împărțite.

Bărbat: „Cele de plastic țin mai mult. Cele naturale sunt 70 de lei, iar cele din plastic până în 40-45 de lei”.

Femeie: „Mi se pare ok ideea. Poți veni cu ceva mai micuț”.

Regulamentul urmează să fie votat în Consiliul Local la sfârșitul acestei luni.

De altfel, mai multe orașe au luat măsuri similare. La Oradea, demersurile pentru interzicerea coroanelor de plastic au început încă de acum 4 ani.

Loredana Buz, consilier Relații Publice ADP Oradea (Administrația Domeniului Public): „În urma mai multor discuții cu reprezentanții producătorilor de coroane din Ardeal, s-a ajuns la înțelegerea ca una dintre firme să ridice, periodic, coroanele din plastic și să se ocupe de reciclarea lor. Campania a avut rezultatul dorit, având în vedere că, în prezent, doar 10% din coroanele aduse la înmormântări sunt din plastic”.

Ildico Varga - proprietara unei tarabe cu coroane: „Cele naturale se duc pentru înmormântări pentru cei care au murit acuma, cele din plastic se duc deja pentru morții de mai mult timp”.

Iar în Cavnic, județul Maramureș, o astfel de măsură este în vigoare de la 1 septembrie. Asta în timp ce în Târgu Mureș, parohiile au hotărât ca la înmormântări să fie aduse cel mult opt coroane la mormânt.

Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

