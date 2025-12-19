Descoperire arheologică neobișnuită. Provincia Imperiului în care soldații romani sufereau de diaree și dureri de stomac

19-12-2025
soldati romani
Soldații romani care apărau Zidul lui Hadrian din Britania sufereau de diaree și dureri de stomac, potrivit unui studiu publicat de oamenii de știință care au descoperit cel puțin trei paraziți în latrinele castrului roman Vindolanda.

 

Cristian Anton

Soldații romani care apărau Zidul lui Hadrian în Britania erau obișnuiți cu diareea și durerile de stomac, potrivit unui nou studiu care a găsit dovezi ale a cel puțin trei paraziți intestinali diferiți în solul din apropierea toaletelor vechi de secole, scrie Live Science.

Descoperirea arată că intestinele romanilor au suferit foarte mult, în ciuda faptului că zidul avea pe atunci un sistem de canalizare de ultimă generație.

Fortul auxiliar Vindolanda din nordul Angliei a fost ocupat de romani din secolul I până în secolul al IV-lea. Fortul se afla chiar la sud de Zidul lui Hadrian, care a fost construit pentru prima dată în anul 122 d.Hr. pentru a proteja cea mai nordică întindere a Imperiului Roman.

Vindolanda este cunoscută pentru straturile sale de noroi fără oxigen, care au ajutat la conservarea materialelor perisabile, cum ar fi tăblițele de scris, încălțămintea din piele și chiar ploșnițele, timp de milenii.

Prima descoperire a parazitului Giardia duodenalis

Într-un studiu publicat vineri (19 decembrie) în revista Parasitology, o echipă de cercetători a investigat o nouă linie de dovezi la Vindolanda - solul conservat în conductele de scurgere ale latrinelor din secolul al III-lea ale fortului.

Cercetătorii au colectat 58 de probe de-a lungul scurgerii latrinei, unele dintre acestea conținând oase de animale, mărgele romane și ceramică. Apoi au cernut probele de sol pentru a căuta ouă de viermi paraziți.

În probele de latrină, cercetătorii au descoperit ouă de viermi rotunzi (Ascaris sp.) și tricocefali (Trichuris sp.). Atât viermii rotunzii, cât și tricocefalii sunt paraziți microscopici care trăiesc în intestinele umane, provocând adesea dureri de stomac, febră și diaree.

Acești paraziți fecalo-orali sunt de obicei transmiși atunci când o persoană ingeră alimente insalubre sau murdărie contaminată cu ouăle paraziților.

În plus, într-o probă, cercetătorii au detectat Giardia duodenalis, un parazit care infectează și intestinul subțire și provoacă giardioză sau infecții cu giardia.

Prezența tuturor celor trei paraziți sugerează contaminarea fecală a apei sau a surselor de hrană la Vindolanda, au scris cercetătorii în studiu. Însă, deși viermii trichocefali și limbricii au mai fost identificați în Britania Romană, aceasta este prima dovadă a prezenței lui Giardia duodenalis.

Soldaților romani le era interzis să aibă copii în Britania, dar s-au descoperit numeroase dovezi că aveau familii

Siturile arheologice din Marea Britanie care datează dinaintea sosirii romanilor nu au fost testate sistematic pentru Giardia”, a declarat pentru Live Science într-un e-mail co-autorul studiului Piers Mitchell, paleoparazitolog la Universitatea din Cambridge, așa că „rămâne necunoscut dacă acest parazit a fost în Marea Britanie înainte de perioada romană”.

Dar Giardia este un indiciu important pentru sănătatea oamenilor care locuiesc de-a lungul frontierei romane.

Dintre cei trei paraziți pe care i-am găsit, Giardia este cel mai probabil să provoace probleme grave de sănătate”, a spus Mitchell. În timp ce infecția pe termen scurt duce la diaree și deshidratare, efectele secundare pe termen lung ale infecției cu Giardia pot include intestin iritabil, leziuni oculare, artrită, alergii și dureri musculare.

Deși soldaților romani nu li se permitea legal să se căsătorească, numeroase dovezi arheologice, inclusiv încălțăminte conservată pentru copii, indică faptul că bărbați, femei și copii locuiau cu toții la Vindolanda. Iar noile dovezi ale paraziților ar putea indica o problemă majoră de sănătate pentru copiii soldaților.

Circa 40% din oamenii epocii romane erau infectați cu viermi intestinali

Diareea poate duce la deshidratare la toate grupele de vârstă, dar copiii mici sunt cei mai predispuși să moară din cauza acesteia”, a spus Mitchell. „Infecția cronică la copii cu Giardia, limbrici sau trichuris poate duce la o creștere încetinită și la o inteligență redusă”.

Problemele gastrointestinale cauzate de paraziți erau probabil destul de frecvente în majoritatea părților Imperiului Roman, au remarcat cercetătorii în studiu, dar noua analiză nu dezvăluie exact câți oameni sufereau de aceste infecții.

Deoarece canalizarea conține fecalele amestecate ale tuturor celor care au folosit latrina, nu putem spune ce proporție dintre cei din Vindolanda au fost infectați cu paraziți”, a spus Mitchell.

Având în vedere datele din studiile anterioare, însă, se crede că „între 10 și 40% dintre oamenii din epoca romană au fost infectați cu viermi intestinali”.

