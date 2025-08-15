Un arheolog a descoperit în primele clipe ale primei sale săpături un misterios obiect de aur de 1.200 de ani. ”Am înnebunit”

15-08-2025 | 19:52
obiect aur
Newcastle University

O studentă la arheologie a descoperit în Marea Britanie un rar obiect de aur din secolul al IX-lea „în primele 90 de minute” ale primei sale săpături.

 

autor
Cristian Anton

O studentă la arheologie din Florida a găsit aur în Marea Britanie la doar 90 de minute de la prima sa excavare, când a descoperit un artefact rar din secolul al IX-lea, care ar fi putut avea o utilizare religioasă sau ceremonială, scrie Live Science.

Nu-mi venea să cred că am găsit ceva atât de repede la prima mea excavare”, a declarat Yara Souza, studentă la Universitatea Newcastle din Marea Britanie, din Orlando, Florida, într-un comunicat. „A fost de fapt destul de copleșitor”, a spus ea, „eram cu adevărat înnebunită după asta!”.

Enigmaticul obiect din aur are doar 4 centimetri lungime și forma unui mic buton. Este aproape identic cu - dar puțin mai mare decât - un obiect similar descoperit de un detector de metale în 2021. Acel artefact a fost identificat ca un ac cu cap sferic, datat aproximativ în anii 800-1000 d.Hr., în perioada medievală timpurie.

sit arheologic Glina–Bălăceanca
Preistoria de la porţile Bucureştilor: o vizită pe şantierul arheologic Glina - Bălăceanca. Praf, muncă, milenii de istorie

Ambele artefacte din aur au fost găsite în aceeași locație, lângă un important drum roman antic, numit acum Dere Street, în comitatul Northumberland, în nord-estul Angliei. Acest drum a fost important în epoca romană pentru trimiterea de provizii în cea mai nordică întindere a imperiului, în Scoția, în secolul al II-lea.

Artefactul de aur avea o utilizare ceremonială sau religioasă

Deoarece aurul era asociat cu un statut înalt, experții cred că cele două artefacte similare sunt conectate și ar fi putut avea o utilizare ceremonială sau religioasă, mai degrabă decât să fie un simplu accesoriu.

Știm că Dere Street a continuat să fie o arteră principală mult timp după romani”, a declarat James Gerrard, profesor de arheologie romană la Universitatea din Newcastle, care a condus săpăturile. „Este posibil ca aceste două obiecte să fi fost îngropate în mod deliberat”.

Ambele obiecte vor fi analizate în continuare prin intermediul Schemei de Antichități Portabile din Regatul Unit.

Acest proiect este un exemplu excelent al modului în care specialiștii în detecție de metale și arheologii se pot uni pentru a ne îmbunătăți înțelegerea trecutului din Northumberland”, a declarat Andrew Agate, ofițerul de legătură cu descoperirile pentru nord-estul Angliei.

„România te iubesc”. Cum stăm la capitolul arheologie, într-o țară a vestigiilor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Marea Britanie, aur, descoperiri arheologice, arheolog, obiecte, studenta,

Dată publicare: 15-08-2025 19:52

