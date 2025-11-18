Cel mai bogat oraș roman din Dacia, descoperit la Alba Iulia în timpul unor săpături. Peste ce au dat arheologii

18-11-2025 | 10:31
Descoperire arheologică de mare însemnătate, făcută în Alba Iulia. Ruinele unui oraș roman considerat de specialiști cel mai bogat din Dacia au fost scoase la suprafață, în timpul unor săpături pentru o bază auto.

Gina Obrejan

Arheologii au găsit drumuri intacte, piațete, dar și urmele unor vile impunătoare.

Așezarea adusă la lumină de arheologi este Colonia Aurelia Apulensis. A fost întemeiată între secolele al II-lea și al III-lea, de Marcus Aurelius, și se află la doi kilometri de castrul roman Apulum, al Legiunii a XIII-a Gemina.

În zilele noastre, acolo este cartierul Partoș, din Alba Iulia.

Unul dintre cele mai importante vestigii este un pavaj care este intact pe o porțiune de aproximativ 29 de metri pătrați. Orașul, spun arheologii, ar fi fost locuit timp de aproape 160 de ani, de persoane importante.

Radu Ota, arheolog: „Ne aflăm în curtea interioară a unei vile de tip domus. Este o vilă a unei familii foarte bogate, fără îndoială. Cel mai probabil dintre notabilii care conduceau acest oraș. Cel mai bogat oraș din Dacia.”

Liviu Zgîrciu, istoric: „Poate una dintre cele mai importante descoperiri din ultimele decenii. Putem să asemuim cu ce există la Pompei, dacă ne gândim la suprafața de drum pavată sau locuințele, curțile ce au ieșit la iveală.”

Orașul a fost descoperit în timp ce autoritățile săpau pentru a face o bază pentru autobuze.

Lucian Morgovan, city manager Alba Iulia: „În acest moment discutăm cu specialiștii din arheologie, cât și cu arhitecții, ca să facem aici poate chiar un muzeu în aer liber.”

Zona va rămâne în șantier până când arheologii vor reuși să scoată la lumină toate vestigiile.

