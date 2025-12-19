Amfore africane vechi de 1.700 de ani, descoperite în morminte antice din Constanța. ”Putem găsi povești fabuloase”

19-12-2025 | 19:56
Descoperire arheologică importantă la Constanța. Lucrările de demolare a fostului Spital Clinic de Boli Infecțioase au scos la iveală mai multe morminte vechi de sute de ani, care conțineau obiecte de proveniență africană.

Cătălin Covrig

Cercetătorii vor să deslușească acum ce reprezintă prezența acestora la noi. Zece morminte, cele mai multe din perioada romană târzie, secolele IV și VI, au fost descoperite lângă zidul clădirii care este în demolare.

Amforele care au atras atenția cercetătorilor ar proveni din Africa de Nord, zona Tunisiei de astăzi. Deocamdată, cercetătorii au două ipoteze cu privire la prezența lor.

Constantin Băjenaru, arheolog: ”Acest fenomen este puțin cunoscut, este în curs de cercetare. Fie avem o comunitate de coloniști care vin din acele provincii nord africane, fie este vorba de comercianți care trăiau aici și aveau legături puternice cu Africa de Nord”.

Gabriel Custurea, istoric: ”Se aducea ulei, vin, iar câteodată în anumite amfore mari se aduceau și cereale pentru aprovizionarea trupelor din zonă. Soldații primeau pe lângă solda în bani, echipament, dar și mâncare să spunem așa”.

”Ar fi un potențial uriaș, putem găsi acolo povești fabuloase”

Deocamdată, mormintele au fost acoperite cu pământ. Dar arheologii se vor întoarce pe șantier anul viitor pentru cercetări amănunțite.

Diana Slav, ghid turistic: ”Ar fi un potențial uriaș, putem găsi acolo povești fabuloase. Mai avem și acel mormânt pictat și așa putem face niște excursii și trasee care pot să includă și alte zone posibil din județ”.

În aceeași zonă au mai fost făcute descoperiri importante de-a lungul timpului.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-12-2025 19:45

