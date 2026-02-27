Anumite monocite – un tip de celule ale sistemului imunitar – produc o proteină cu rol antiinflamator, numită interleukină 10 (IL-10), care „oprește” semnalele de durere transmise de celulele nervoase, a notat conducătorul studiului, Geoffroy Laumet, de la Universitatea de Stat din Michigan, Statele Unite, în jurnalul științific Science Immunology.

Producția acestor celule imunitare care ameliorează durerea este determinată de hormonii sexuali masculini, cum ar fi testosteronul, au constatat oamenii de știință.

„Diferența dintre durerea resimțită de bărbați și cea resimțită de femei are o bază biologică. Nu este în mintea ta și nu ești slab. Este în sistemul tău imunitar”, a scris Laumet într-un comunicat.

Rezultatele observate la șoareci

La șoarecii răniți, a fost observat un număr mai mare de monocite producătoare de IL-10 la masculi, comparativ cu femelele, iar în cazul masculilor durerea a trecut mai rapid după rănire, au declarat cercetătorii.

Administrarea de pelete de testosteron femelelor de șoareci care suferiseră răni și cărora le fuseseră îndepărtate ovarele le-a crescut nivelurile de IL-10 și a grăbit dispariția durerii.

La șoarecii masculi cărora le fuseseră îndepărtate testiculele, ceea ce a dus la scăderea testosteronului, nivelurile de IL-10 s-au redus, iar dispariția durerii după rănire a fost întârziată.

Diferențe similare observate la oameni

Separat, în rândul celor 245 de persoane care se recuperau după răniri, dispariția durerii a fost mai rapidă la bărbați decât la femei și a fost asociată cu niveluri mai ridicate de monocite și IL-10 la bărbați.

Dispariția mai lentă a durerii la femei crește riscul trecerii la durere cronică, au notat cercetătorii.

Noi direcții pentru tratamente non-opioide

Noile descoperiri modifică „modul de gândire de la cum începe durerea la de ce persistă durerea”, au subliniat ei.

Următorul pas este acela de a investiga modul în care tratamentele ar putea viza această cale și ar putea stimula producția de IL-10.

„Acest lucru deschide noi căi pentru terapiile non-opioide care vizează prevenția durerii cronice înainte ca aceasta să se instaleze”, a declarat Geoffroy Laumet.