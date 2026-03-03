Activiștii pentru drepturile omului au condamnat măsura drept „devastatoare” și au avertizat că accesul femeilor la justiție va fi și mai mult restricționat.

„Bărbații au dreptul să conducă în totalitate femeile”, a declarat activista pentru drepturile femeilor Mahbouba Seraj pentru CNN, din Kabul. „Cuvântul lui este legea – atât.”

Decretul a fost emis luna trecută, dar a atras atenția internațională abia recent, după ce a fost scurs către grupul afgan pentru drepturile omului Rawadari, care l-a publicat în limba pașto. Rețeaua Afghanistan Analysts Network a tradus ulterior documentul în limba engleză.

15 zile de închisoare

Pedepsele descrise în document au fost deja larg răspândite în Afganistan, însă este pentru prima dată când sunt atât de clar codificate de la retragerea Statelor Unite și a aliaților lor din țară, în august 2021, ceea ce a permis talibanilor să revină la putere.

Talibanii susțin că toate deciziile lor sunt conforme cu legea islamică Sharia și au legitimitate religioasă.

„Dacă un soț își bate soția atât de grav încât îi provoacă o fractură, o rană deschisă sau apar vânătăi pe corp, iar soția se adresează unui judecător, atunci soțul va fi considerat infractor”, se arată în document, potrivit traducerii realizate de Afghanistan Analysts Network. „Judecătorul ar trebui să îl condamne la 15 zile de închisoare.”

Pedeapsa pentru cruzimea față de animale este mai severă. Decretul prevede că oricine obligă animale precum câinii sau cocoșii să se lupte trebuie condamnat la cinci luni de închisoare.

Decretul permite, de asemenea, unui tată să-și pedepsească copilul pentru diverse motive, inclusiv pentru neîndeplinirea obligației de a se ruga. Un profesor care bate un elev atât de grav încât îi rupe un os trebuie să fie concediat.

Având în vedere că femeilor din Afganistan le este interzis să părăsească locuința fără un tutore de sex masculin, activiștii afirmă că noua lege va împiedica femeile să caute dreptate chiar și în cazuri de violență fizică severă. Legea Sharia din Afganistan prevede, de asemenea, că mărturia unei femei valorează jumătate din cea a unui bărbat.

„Un cimitir al drepturilor omului”

Drepturile femeilor s-au degradat constant de la revenirea talibanilor la putere. Femeilor le este interzis aproape orice loc de muncă în afara casei. UNICEF estimează că peste două milioane de fete și femei au fost excluse de la educație din cauza interdicției de a urma școala secundară și universitatea.

Șeful drepturilor omului din cadrul ONU, Volker Türk, a declarat joi în fața Human Rights Council de la Geneva că decretul „legitimează violența împotriva femeilor și copiilor” și a avertizat că „Afganistanul este un cimitir al drepturilor omului”.

„Femeile și fetele din Afganistan se confruntă cu o discriminare extremă bazată pe gen și cu o opresiune care echivalează cu persecuția”, a spus Türk. „Sistemul de segregare amintește de apartheid, bazat pe gen, nu pe rasă.”

Decretul reprimă și disidența. Oricine îl insultă pe liderul taliban Hibatullah Akhundzada riscă 39 de lovituri de bici și un an de închisoare, iar oricine „umilește oficiali de rang înalt” poate primi șase luni de detenție și 20 de lovituri de bici.

Grupul Rawadari a declarat că decretul este „incompatibil chiar și cu cele mai elementare standarde ale unui proces echitabil, inclusiv cu principiul egalității în fața legii”.

Pedeapsa cu moartea este, de asemenea, autorizată pentru o gamă largă de infracțiuni. Un judecător sau un imam poate condamna la moarte pe oricine răspândește doctrine „contrare Islamului” sau pe cei care persistă în furt, homosexualitate, erezie, vrăjitorie sau orice alt act sexual în afara sexului vaginal.

Activiștii avertizează că modul în care doctrina definește termenul de „musulman” oferă autorităților o marjă largă pentru a pedepsi minoritățile religioase într-o țară extrem de diversă.

„Nu pot să vă spun câte apeluri primesc de la femei disperate din tot Afganistanul”, a declarat Seraj pentru CNN. „Când ai astfel de legi și soțul poate decide totul, atunci nu mai există nicio speranță. Măcar înainte exista teama de instanțe, de judecători. Femeile se plângeau. Acum ce mai pot face?”.