Vibrația zilei este 4 și familia ocupă locul central în sfera noastră de interes.

Horoscop 4 martie 2026 – PEȘTI

Demersurile care țin de bani și acte or să vă reușească și o să vă redresați din mai multe puncte de vedere, că v-ați consumat destul în ultima vreme. Se poate să aveți o listă întreagă de cheltuieli, cu datorii lunare, rate, facturi, impozite, asigurări, de care e bine să scăpați.

Horoscop 4 martie 2026 – BERBEC

O să aveți întâlnire cu oameni care țin la voi și vor să și colaborați, în măsura timpului disponibil, și o să cântăriți oferta ca să apreciați dacă vă încumetați sau nu. Cineva dintr-o relație recentă vă cere să vă mai gândiți dacă să continuați relația, că nu e bine fără voi.

Horoscop 4 martie 2026 – TAUR

Banii intră și ies într-o veselie și o să vă străduiți, totuși, să fiți chibzuiți, ca să vă ajungă până la următorul salariu, că nu vreți să vă împrumutați. O problemă de sănătate s-ar putea să vă zgândăre și ați face bine să vă duceți la un consult ca să rezolvați problema.

Horoscop 4 martie 2026 – GEMENI

Se conturează un business care v-ar aduce bani și o să vă țină conectați la un grup care se implică la fel de mult ca și voi în munca respectivă și o să aveți succes. Poate abia acum o să vă fie apreciate produsele muncii voastre și o să fie mai mulți bani sau poate vi se dau niște vouchere, o compensație.

Horoscop 4 martie 2026 – RAC

Poate reușiți, în sfârșit, să ajungeți acolo unde vă cheamă de ceva timp niște apropiați și organizați ceva pentru weekend, ca să fie totul pe relaxare. Poate aveți emoții că aveți de dat examen, de prezentat un proiect și o să vedeți că o să iasă bine.

Horoscop 4 martie 2026 – LEU

O să faceți o evaluare a banilor din cont, să știți dacă vă ajung pentru o investiție în locuință sau mai cereți un împrumut, măcar, ca să vă puteți descurca. Poate v-ați programat la niște investigații medicale ca să vă recăpătați starea de sănătate, ca să dați randament bun la slujbă sau la școală.

Horoscop 4 martie 2026 – FECIOARĂ

Sunt ceva plăți de făcut și o să vă achitați de ele, mai faceți și niște achiziții și o să le faceți pe plac alor voștri, că v-au tot rugat să mai luați una, alta. O rezolvare, v-o fi venit o aprobare ca să mergeți mai departe cu studiile, să vă împliniți un vis.

Horoscop 4 martie 2026 – BALANȚĂ

Vine cineva cu vești bune, poate vă dă o nouă direcție, vă deschide un nou orizont profesional și o să vă reinventați. Prezența cuiva o să fie sursă de inspirație pentru voi și o să vă faceți planuri cu bătaie lungă.

Horoscop 4 martie 2026 – SCORPION

O să vă puneți toată priceperea la bătaie ca să vă creați un produs de succes, să vă lansați, poate, pe o piață nouă. Cineva din trecutul sentimental vă scoate la o cafea și, dacă o să acceptați invitația, o să aflați ce schimbări a făcut.

Horoscop 4 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să începeți o renovare și să angajați o firmă care să se ocupe de toată manopera, ca să nu vă prindă Paștele cu casa nearanjată. Poate faceți o rezervare pentru weekend, vă duceți într-un city break și o să vă bucurați de un anturaj pe gustul vostru.

Horoscop 4 martie 2026 – CAPRICORN

O să vă bucurați de un succes în formulă de grup și o să vă plasați pe un alt palier calitativ și o să vă extindeți aria de influență. Poate vă decideți, după o discuție cu familia, să vă luați o locuință mai spațioasă ori separat.

Horoscop 4 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Sunt bani din urmă pe care i-ați putea recupera, dacă faceți demersurile necesare, și o să aveți de cheltuială ca să vă puteți mișca în weekend, să vă duceți la distracție. Poate vă dați acceptul pentru un proiect care v-ar aduce câștiguri financiare și ați putea strânge un capital într-un timp relativ scurt.