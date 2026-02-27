Programul meciurilor din optimile de finală ale Ligii Campionilor 2025-2026
REAL MADRID - MANCHESTER CITY
BODO/GLIMT - SPORTING LISABONA
PSG - CHELSEA
NEWCASTLE - FC BARCELONA
GALATASARAY ISTANBUL - LIVERPOOL
ATLETICO MADRID - TOTTENHAM
ATALANTA - BAYERN MUNCHEN
BAYER LEVERKUSEN - ARSENAL
„Optimile” se joacă pe 10-11 martie (turul) și 17-18 martie (returul), „sferturile” pe 7-8 aprilie (turul) și 14-15 aprilie (returul), semifinalele pe 28-29 aprilie (turul) și 5-6 mai (returul), iar finala de la Budapesta pe 30 mai, potrivit Sport.ro.