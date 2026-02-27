Programul meciurilor din optimile de finală ale Ligii Campionilor 2025-2026

REAL MADRID - MANCHESTER CITY

BODO/GLIMT - SPORTING LISABONA

PSG - CHELSEA

Citește și
Momentul în care Lionel Messi a fost doborât la pământ din cauza unui fan în timpul unui meci amical. VIDEO
Momentul în care Lionel Messi a fost doborât la pământ din cauza unui fan în timpul unui meci amical. VIDEO

NEWCASTLE - FC BARCELONA

GALATASARAY ISTANBUL - LIVERPOOL

ATLETICO MADRID - TOTTENHAM

ATALANTA - BAYERN MUNCHEN

BAYER LEVERKUSEN - ARSENAL

„Optimile” se joacă pe 10-11 martie (turul) și 17-18 martie (returul), „sferturile” pe 7-8 aprilie (turul) și 14-15 aprilie (returul), semifinalele pe 28-29 aprilie (turul) și 5-6 mai (returul), iar finala de la Budapesta pe 30 mai, potrivit Sport.ro.