Spargerile au fost date săptămâna trecută. Adolescenţii furau de oriunde credeau că pot face un profit.

Prima dată au intrat într-o biserică, după ce au escaladat peretele lăcaşului de cult. De acolo au plecat cu obiecte bisericeşti, icoane şi cu banii din cutia milei - toate în valoare de 10.000 de lei.

După două zile au intrat într-un apartament în renovare, de unde au furat sculele electrice folosite de meşteri.

Iar în final au dat o spargere şi la un supermarket, de unde au furat ţigări în valoare de 9.000 de lei.

Poliţiştii i-au identificat pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Au percheziţionat o locuinţă, maşina unuia dintre suspecţi, dar şi alte spaţii unde depozitau bunurile furate. Au recuperat astfel o parte din pradă.

Cei doi au fost reţinuţi pentru furt calificat şi se va cere arestarea lor.