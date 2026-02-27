Corespondent Știrile PRO TV: „Procurorii spun că un bărbat din București ar fi pus la punct o schemă de înșelăciune care a durat mai mulți ani, între 2021 și 2025.

Bărbatul ar fi convins mai multe persoane să îi încredințeze mașinile personale și le promitea că le va plăti anumite sume de bani sau că se va ocupa de toate formalitățile privind radierea mașinilor ori obținerea voucherelor prin programul Rabla. În realitate, potrivit anchetatorilor, aceste promisiuni erau false.

După ce intra în posesia autoturismelor, pentru a crea impresia că activitatea este legală, ar fi întocmit și folosit documente false, precum procese-verbale de dezmembrare și contracte de vânzare. După ce primea autoturismele, suspectul nu ar mai fi plătit banii promiși și nici nu ar fi restituit mașinile.

În total, anchetatorii spun că șapte persoane au fost păgubite. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar penal pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.”