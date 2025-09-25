Cercetătorii australieni au dezvoltat un cocktail viral dedicat spitalelor, pentru a combate superbacteriile

Stiri Stiinta
25-09-2025 | 22:01
spital
Shutterstock

Oamenii de știință australieni au creat un cocktail viral capabil să combată infecțiile rezistente la antibiotice, oferind speranță împotriva superbacteriilor, potrivit agenției Xinhua.

autor
Ioana Andreescu

Tratamentul, denumit Entelli-02, este un cocktail compus din cinci virusuri (numite "bacteriofagi" sau "fagi"), conceput special pentru a viza complexul Enterobacter cloacae (ECC), un grup de bacterii responsabile de infecţii severe, adeseori dificil de tratat, potrivit unui comunicat publicat joi de Universitatea Monash din Australia.

Studiul reprezintă o nouă abordare pentru medicina de precizie în spitalele care luptă împotriva rezistenţei la antimicrobiene (AMR), precizează acelaşi comunicat.

"Entelli-02 nu este doar o realizare ştiinţifică, ci şi un instrument clinic creat pentru a fi utilizat în prima linie împotriva agenţilor patogeni bacterieni mortali, rezistenţi la medicamente", a declarat profesorul Jeremy Barr de la Facultatea de Ştiinţe Biologice din cadrul Universităţii Monash.

Rezistența la antibiotice

"Rezistenţa la antibiotice este una dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne", a adăugat Jeremy Barr, autorul principal al studiului publicat în revista Nature Microbiology.

Citește și
operatie
„Sindromul Rapunzel”. O fată care avea în stomac un ghem uriaș de păr a fost operată de urgență

Entelli-02 demonstrează că terapia cu bacteriofagi poate fi un tratament precis, puternic şi pregătit de utilizare clinică împotriva infecţiilor multirezistente, au afirmat cercetătorii australieni.

Cocktailul viral Entelli-02 este de acum disponibil pentru utilizare compasională şi pregăteşte terenul pentru viitoare studii clinice care utilizează produse pe bază de bacteriofagi, potrivit studiului.

"Acesta este un model pentru modul în care spitalele pot răspunde la epidemii de AMR cu terapii de precizie", a declarat profesorul Jeremy Barr.

Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

Sursa: Agerpres

Etichete: spital, stiinta, infectii,

Dată publicare: 25-09-2025 22:01

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Peste 1.000 de copii s-au îmbolnăvit după prânzurile gratuite servite în școli din Indonezia
Stiri externe
Peste 1.000 de copii s-au îmbolnăvit după prânzurile gratuite servite în școli din Indonezia

Peste 1.000 de elevi din mai multe provincii ale Indoneziei au ajuns la spital în această săptămână după ce au consumat prânzurile gratuite din cadrul programului național de alimentație școlară al președintelui Prabowo Subianto.

„Sindromul Rapunzel”. O fată care avea în stomac un ghem uriaș de păr a fost operată de urgență
Stiri Diverse
„Sindromul Rapunzel”. O fată care avea în stomac un ghem uriaș de păr a fost operată de urgență

Medicii au fost șocați când o fată care suferea de dureri abdominale severe a fost adusă la spital, descoperind ceva cu totul neașteptat. A fost nevoie de o operație de urgență.

Bătrână din Prahova, rănită după o explozie în bucătărie. Deflagrația, când a aprins aragazul
Stiri actuale
Bătrână din Prahova, rănită după o explozie în bucătărie. Deflagrația, când a aprins aragazul

Explozie urmată de un incendiu într-un sat din judeţul Prahova. O femeie de 72 de ani a ajuns la spital cu arsuri pe față și pe mâini după ce o deflagrație s-a produs în bucătăria ei.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28