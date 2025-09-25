„Sindromul Rapunzel”. O fată care avea în stomac un ghem uriaș de păr a fost operată de urgență

Medicii au fost șocați când o fată care suferea de dureri abdominale severe a fost adusă la spital, descoperind ceva cu totul neașteptat. A fost nevoie de o operație de urgență.

Fata de 17 ani se plângea de dureri abdominale, avea vărsături repetate, și nu putea să înghită nimic.

Medicii au rămas șocați după ce au descoperit o bilă uriașă de păr blocată în stomacul ei.

Potrivit îngrijitorilor ei, ea avea antecedente ale afecțiunii numite „pica” – o tulburare alimentară în care o persoană mănâncă obiecte care nu sunt considerate alimente. Drept urmare, adolescenta înghițise o cantitate mare de păr de-a lungul anilor, iar această afecțiune este cunoscută și sub numele de sindromul Rapunzel, relatează publicația Daily Star.

La examenul fizic, medicii britanici au constatat că avea abdomenul umflat și sensibil. Deși toate analizele de laborator erau în regulă, o tomografie computerizată a confirmat că ghemul uriaș de păr se întindea de la stomac până la duoden.

Datorită dimensiunilor sale, îndepărtarea endoscopică nu era posibilă, astfel că adolescenta a fost supusă unei intervenții chirurgicale deschise, sub anestezie generală. Marea minge de păr a fost extrasă cu grijă și a rămas intactă, iar operația a durat trei ore.

‌De atunci, tânăra nu a mai „poftit” la obiecte necomestibile și a fost trimisă la evaluare psihiatrică și terapie comportamentală pentru a preveni reapariția problemei.

Cauza, comportament compulsiv

La începutul acestui an, un alt caz rar de sindrom Rapunzel în Marea Britanie a dus la operarea de urgență a unei fete de 15 ani, după ce aceasta a suferit zile întregi de greață, vărsături și diaree.

Inițial, părinții au crezut că are pur și simplu o infecție stomacală obișnuită. După efectuarea unor controale, s-a descoperit că problema era mai gravă și că ea avea o obstrucție mare în intestin, o acumulare în tractul gastro-intestinal, cunoscută sub numele de trichobezoar.

Chiar și atunci, medicii nu au înțeles pe deplin gravitatea situației. Într-un final, după o procedură complicată, medicii au îndepărtat o minge de păr de 42 x 11,2 x 11,7 cm, care cântărea 2.468 g.

Și această minge de păr a trebuit să fie îndepărtată chirurgical, printr-o procedură cunoscută sub numele de laparotomie, dar procedura a dus la deteriorarea rapidă a stării de sănătate a fetei, care a intrat în stare de hipotermie și a prezentat semne de coagulopatie – o afecțiune care îngreunează coagularea sângelui. Din fericire, starea ei s-a stabilizat după îndepărtarea ghemului de păr. După operație, părinții ei au spus medicilor că adolescenta prezentase anterior semne de comportament compulsiv de smulgere și mestecare a părului, care începuse la începutul pandemiei de Covid-19.

Conform literaturii medicale, aceast gen de comportament este cauza tipică a sindromului Rapunzel, care este extrem de rar.

