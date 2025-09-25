„Sindromul Rapunzel”. O fată care avea în stomac un ghem uriaș de păr a fost operată de urgență

Stiri Diverse
25-09-2025 | 14:14
operatie
Shutterstock

Medicii au fost șocați când o fată care suferea de dureri abdominale severe a fost adusă la spital, descoperind ceva cu totul neașteptat. A fost nevoie de o operație de urgență.

autor
Mihai Niculescu

Fata de 17 ani se plângea de dureri abdominale, avea vărsături repetate, și nu putea să înghită nimic.

Medicii au rămas șocați după ce au descoperit o bilă uriașă de păr blocată în stomacul ei.

Potrivit îngrijitorilor ei, ea avea antecedente ale afecțiunii numite „pica” – o tulburare alimentară în care o persoană mănâncă obiecte care nu sunt considerate alimente. Drept urmare, adolescenta înghițise o cantitate mare de păr de-a lungul anilor, iar această afecțiune este cunoscută și sub numele de sindromul Rapunzel, relatează publicația Daily Star.

La examenul fizic, medicii britanici au constatat că avea abdomenul umflat și sensibil. Deși toate analizele de laborator erau în regulă, o tomografie computerizată a confirmat că ghemul uriaș de păr se întindea de la stomac până la duoden.

Citește și
rapunzel
Cum arată Rapunzel din viața reală. Nu și-a mai tăiat părul de nouă ani GALERIE FOTO

Datorită dimensiunilor sale, îndepărtarea endoscopică nu era posibilă, astfel că adolescenta a fost supusă unei intervenții chirurgicale deschise, sub anestezie generală. Marea minge de păr a fost extrasă cu grijă și a rămas intactă, iar operația a durat trei ore.

‌De atunci, tânăra nu a mai „poftit” la obiecte necomestibile și a fost trimisă la evaluare psihiatrică și terapie comportamentală pentru a preveni reapariția problemei.

Cauza, comportament compulsiv

La începutul acestui an, un alt caz rar de sindrom Rapunzel în Marea Britanie a dus la operarea de urgență a unei fete de 15 ani, după ce aceasta a suferit zile întregi de greață, vărsături și diaree.

Inițial, părinții au crezut că are pur și simplu o infecție stomacală obișnuită. După efectuarea unor controale, s-a descoperit că problema era mai gravă și că ea avea o obstrucție mare în intestin, o acumulare în tractul gastro-intestinal, cunoscută sub numele de trichobezoar.

Chiar și atunci, medicii nu au înțeles pe deplin gravitatea situației. Într-un final, după o procedură complicată, medicii au îndepărtat o minge de păr de 42 x 11,2 x 11,7 cm, care cântărea 2.468 g.

Și această minge de păr a trebuit să fie îndepărtată chirurgical, printr-o procedură cunoscută sub numele de laparotomie, dar procedura a dus la deteriorarea rapidă a stării de sănătate a fetei, care a intrat în stare de hipotermie și a prezentat semne de coagulopatie – o afecțiune care îngreunează coagularea sângelui. Din fericire, starea ei s-a stabilizat după îndepărtarea ghemului de păr. După operație, părinții ei au spus medicilor că adolescenta prezentase anterior semne de comportament compulsiv de smulgere și mestecare a părului, care începuse la începutul pandemiei de Covid-19.

Conform literaturii medicale, aceast gen de comportament este cauza tipică a sindromului Rapunzel, care este extrem de rar.

Sursa: Daily Star

Etichete: operatie, fata, Rapunzel,

Dată publicare: 25-09-2025 14:06

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Cine este și cum arată Rapunzel în viața reală. Bărbații stau la coadă pentru celebra rusoaică | FOTO
Stiri actuale
Cine este și cum arată Rapunzel în viața reală. Bărbații stau la coadă pentru celebra rusoaică | FOTO

Olga Naumova este rusoaică și este adesea comparată cu prințesa Rapunzel datorită părului său bogat care măsoară cinci metri lungime.  

Cum arată Rapunzel din viața reală. Nu și-a mai tăiat părul de nouă ani GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Cum arată Rapunzel din viața reală. Nu și-a mai tăiat părul de nouă ani GALERIE FOTO

Ivanna Stelmakh, din Liov, Ucraina, a visat când era mică să aibă un păr ca de prințesă.

Rapunzel din viața reală nu s-a mai tuns de 5 ani. Ce lungime are părul femeii și cum îl îngrijește
Stiri Mondene
Rapunzel din viața reală nu s-a mai tuns de 5 ani. Ce lungime are părul femeii și cum îl îngrijește

Malgorzata Kulczyk este o tânără care a devenit celebră datorită faptului că nu s-a mai tuns de cinci ani, iar părul ei măsoară aproximativ 157 cm.

Cum arată „bărbatul Rapunzel”. Tânărul nu s-a mai tuns de 7 ani. GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Cum arată „bărbatul Rapunzel”. Tânărul nu s-a mai tuns de 7 ani. GALERIE FOTO

Un tânăr care nu și-a mai tuns părul de șapte ani este numit acum „bărbatul Rapunzel”.

Cum arată fata care nu s-a mai tuns de 10 ani. Porecla ei este Rapunzel
Stiri Diverse
Cum arată fata care nu s-a mai tuns de 10 ani. Porecla ei este Rapunzel

O fată de 16 ani din India, pe nume Nilanshi Patel, a intrat recent în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung păr din lume la un adolescent.

Recomandări
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc
Stiri Politice
CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măs

Cum se împart banii după rectificare. Ministerele care primesc noi fonduri. 12 miliarde de lei doar pentru dobânzi - surse
Stiri Politice
Cum se împart banii după rectificare. Ministerele care primesc noi fonduri. 12 miliarde de lei doar pentru dobânzi - surse

Liderii coaliției de guvernare au discutat înainte de ședința de Guvern despre rectificarea bugetară. Ilie Bolojan a subliniat că sunt necesare reduceri de cheltuieli pentru a finanța proiectele din PNRR.  

Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat
Stiri actuale
Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat

Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la peste o sută de școli și unități medicale din România, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Septembrie 2025

03:13:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28