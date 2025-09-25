Peste 1.000 de copii s-au îmbolnăvit după prânzurile gratuite servite în școli din Indonezia

Peste 1.000 de elevi din mai multe provincii ale Indoneziei au ajuns la spital în această săptămână după ce au consumat prânzurile gratuite din cadrul programului național de alimentație școlară al președintelui Prabowo Subianto.

Numărul cazurilor de intoxicații alimentare a ajuns la 1.171, potrivit autorităților.

Incidentul vine după ce, săptămâna trecută, alți 800 de elevi au avut simptome similare – dureri de stomac, amețeli, greață și chiar dificultăți de respirație.

ONG-uri și experți cer suspendarea programului, evaluat la 28 de miliarde de dolari, până o anchetă completă, însă guvernul insistă să îl continue. Oficialii au pus problemele pe seama unor erori tehnice și a neglijenței în pregătirea hranei, în unele cazuri fiind folosite sosuri expirate sau ingrediente de slabă calitate.

De la lansarea schemei, în ianuarie, peste 6.000 de copii au fost afectați de intoxicații alimentare, majoritatea în insula Java. Cu toate acestea, autoritățile locale consideră programul o prioritate, iar președintele Prabowo îl apără ca pe o soluție împotriva malnutriției.

