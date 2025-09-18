Ce spun istoricii despre rămășițele construcțiilor descoperite sub planșeul Unirii. Sunt de pe vremea domnitorului Cuza

18-09-2025 | 07:38
Șantierul de la Piața Unirii riscă să se transforme într-unul arheologic, după ce muncitorii care lucrează la planșeu au dat peste ziduri vechi.

Claudia Nițoi

Conform istoricilor, acolo a fost hala unei piețe de pe vremea lui Cuza. Zona a fost imediat delimitată, protejată și urmează să fie examinată de specialiști.

Vestigii ale unei piețe istorice

La trei luni de la începerea lucrărilor care au blocat centrul Capitalei, sub Planșeul Unirii au apărut rămășițele unor construcții. Conform hărților din 1850, zona Unirii era ocupată de Piața Mare, de unde oamenii cumpărau zilnic legume și carne.

Corespondent Pro TV: „Câțiva ani mai târziu, în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, piața a fost modernizată și au apărut aici hale comerciale. Au fost construite de firma antreprenorului francez, Alfred Godillot, iar ca model au fost luate halele din Paris. Erau clădiri mari cu depozite și pivnițe, unde era păstrată toată marfa care era vândută în piață. Tocmai de aici vine și numele străzii din apropiere, Strada Halelor.”

Petre Buimaci, istoric: „Ulterior, această zonă se transformă structural. Și apare un plafon peste această zonă a Dâmboviței și apoi, în 1935, apare un plafon între Calea Victoriei și Piața Unirii, care acoperă această Dâmboviță și o face o zonă rutieră. Rămâne doar hala mare care era în fața Hanului Manuc și care rezistă până la mijlocul deceniului al IX-lea al secolului trecut, când are loc acea mare sistematizare a Centrului Civic pe care o face Nicolae Ceaușescu.”

Piața Unirii planseu
O parte din Piața Unirii din București se va închide de sâmbătă dimineață. Fântânile arteziene vor fi demontate

Cei de la Primăria Sectorului 4 transmit că au autorizație de la Ministerul Culturii pentru refacerea planșeului, un proiect care ar trebui să fie gata în 2027 și care costă 800 de milioane de lei. Deocamdată, autoritățile așteaptă concluziile arheologilor, care au împrejmuit zona.

