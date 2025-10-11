O femeie din Germania a înapoiat un fragment de coloană furat acum 50 de ani, în Grecia. Reacția autorităților elene

11-10-2025 | 16:52
acropole grecia
Shutterstock

O femeie din Germania a returnat Greciei vârful unei coloane antice furat din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani, prin intermediul unei universităţi germane, a anunţat sâmbătă Ministerul Culturii de la Atena, potrivit AFP.

 

Aura Trif

Obiectul din calcar, ce măsoară 24 de centimetri în înălţime şi 33,5 de centimetri în lăţime, a fost furat din Leonidaion, o casă de oaspeţi care datează din secolul al IV-lea î.Hr.

Este cel de-al treilea obiect returnat în ultimii ani Greciei de Universitatea din Munster, din Germania, care a iniţiat procedura de restituire în cursul zilei de vineri.

"Motivată de restituirea recentă a unor antichităţi importante de Universitatea din Munster către ţările lor de origine, femeia în cauză a decis să predea obiectul către această universitate, care s-a angajat să îl predea Greciei şi sitului antic Olympia", a declarat ministerul elen, care a salutat "sensibilitatea şi curajul" persoanei responsabile de acest furt.

Ce obiecte antice a restituit universitatea germană în ultimii ani

În 2019, universitatea germană a retrocedat o cupă de vin ce i-a aparţinut unui campion desemnat la prima ediţie a Jocurilor Olimpice moderne, organizată la Atena în 1896.

răstignire
Cât de reală a fost crucificarea lui Iisus. Noile dovezi care au apărut

În 2024, a fost restituit şi un bust masculin din marmură, ce data din epoca romană şi care provenea dintr-un cimitir din Salonic.

Restituirea unui fragment dintr-o coloană antică "doveşte că istoria şi cultura nu cunosc graniţe, ci necesită cooperare, responsabilitate şi respect reciproc", a declarat Giorgios Didaskalou, un oficial din cadrul Ministerului Culturii din Grecia.

La rândul lui, curatorul Muzeului de Arheologie de la Universitatea din Munster, Torben Schreiber, a declarat că "nu este niciodată prea târziu pentru a face ceea ce este just, moral şi echitabil".

Autorităţile de la Atena încearcă de mulţi ani să obţină repatrierea unor antichităţi în Grecia fără să fie nevoite să iniţieze proceduri judiciare.

Obiectivul lor principal rămâne întoarcerea în ţară a Frizelor Partenonului, care sunt deţinute de British Museum din Londra începând din secolul al XIX-lea. 

