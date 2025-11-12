Cea mai puternică furtună geomagnetică din acest an a lovit Pământul. „Va fi afectat internetul și alte activități”

12-11-2025 | 20:08
Trei erupții solare majore produse în ultimele zile au aruncat în spațiu cantități uriașe de particule încărcate electric.

Claudia Nițoi,  Marius Grama

Specialiștii vorbesc despre cea mai mare furtună geomagnetică din acest an care poate genera perturbări ale comunicațiilor și probleme la rețelele electrice.

NASA chiar a amânat lansarea unei rachete. Urma să ducă în spațiu două sonde de cercetare. Pe de altă parte am putea vedea la noapte aurore boreale spectaculoase, dacă cerul se limpezește.

Erupțiiile solare au atins punctul culminant marți la ora 12 ora României, când a avut loc cea mai puternică, dintr-o serie de explozii solare care au început pe 9 noiembrie.

Drept urmare, pe seară, cerul s-a colorat în nuanțe roșu, roz, violet ori verde în mai multe zone ale țării. S-a întâmplat la fel inclusiv peste ocean dar și în toată Europa.

Nicky Corlaci - vicepreședinte Astromania: „În momentul în care avem activitate geomagnetică extrem de intensă, ovalul de auroră coboară foarte mult în latitudine, pentru ca este foarte multă enegie înmagazinată în magnetosfera care trebuie eliberată. Cu cât e mai mult, ovalul de auroră crește în diametru și coboară spre latitudinimai sudice, de aceea putem vedea aurora și în mediterană”.

Miercuri, la prânz, emisiile materia aruncată de soare s-a deplasat în spațiu cu peste șapte milioane de kilometri pe oră și a lovit pământul.

Cătălin Buluc, tehnician Observator Astronomic Galați: „Este o bulă de plasmă care lovește câmpul magnetic al Pământului și creează într-adevăr un disconfort pentru instrumentele de telecomunicații. Asta însemnând sateliți geostaționali și antene de telecomunicații pentru telefonie mobilă și satelit."

Claudiu Tanaselia - fizician:S-ar putea să avem, de exemplu, probleme cu diverse stații de transformare și de transportare a curentului electric, energie electrică. Va fi afectat și internetul sau alte activități de zi cu zi”.

Reporter: Ar putea fi afectată aviația?

Claudiu Tanaselia - fizician: „În funcție de nivelul de intensitate al acestei furtuni, s-ar putea să fie perturbații”.

Potrivit fizicienilor, soarele este la finalul unui ciclu de 11 ani, adică în vârful activității sale, ceea ce înseamnă că vor mai fi explozii putenice.

Sursa: Pro TV

Etichete: nasa, aurora boreala,

Dată publicare: 12-11-2025 20:07

