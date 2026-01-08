Trimisul lui Putin, văzut în Paris imediat după reuniunea liderilor UE de la Elysée. Unde a fost primit în mare secret

08-01-2026 | 17:12
Kirill Dmitriev
Cotidianul francez Le Monde a relatat că reprezentantul Kremlinului în negocierile cu Washingtonul privind războiul ruso-ucrainean, Kirill Dmitriev, s-a aflat la Paris pe 7 ianuarie. Cu o zi înainte a avut loc summitul „Coaliției de Voință”.

Alexandru Toader

O sursă familiarizată cu subiectul a declarat pentru Le Monde că Dmitriev a fost văzut pe Rue du Faubourg Saint-Honoré.

Palatul Élysée a negat informațiile potrivit cărora Dmitriev ar fi vizitat palatul prezidențial a doua zi după întâlnirea liderilor Coaliției celor dispuși să acționeze, care a avut loc la Paris pe 6 ianuarie. La această întâlnire au participat președintele Volodimir Zelenski, trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Le Monde a afirmat că Dmitriev a fost primit la Ambasada SUA din Paris, situată în apropierea Palatului Élysée.

Pe 6 ianuarie, marți, la Palatului Élysé, liderii UE, Volodimir Zelenski și trimișii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au reunit pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina.

zelenski macron starmer
Zelenski a plecat de la Paris fără garanții de securitate solide. Prevederea eliminată din varianta finală a documentului

A doua zi, însă, delegația ucraineană se afla încă la Paris, unde a avut întâlniri cu echipa americană, după cum a raportat Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Umierov a mai declarat pe 7 ianuarie că echipa ucraineană a avut consultări cu consilierii de securitate națională din Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Polonia și Turcia, cu participarea SUA, NATO, Comisiei Europene și Consiliului European. Zelenski, care se afla la Paris pe 6 ianuarie, a sosit în Cipru în dimineața zilei de 7 ianuarie.

