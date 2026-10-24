Cercetările arată că fotografiile modificate cu ajutorul AI și rezumatele generate de aceste sisteme pot distorsiona amintirile oamenilor, determinându-i să creadă că au trăit sau au văzut lucruri care nu s-au întâmplat niciodată.

Mai mult, persoanele afectate pot fi foarte sigure de propriile amintiri false, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la riscurile dezinformării și la folosirea tot mai extinsă a inteligenței artificiale în domenii sensibile.

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