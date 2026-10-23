Mulți oameni au venit s-o vadă față în față pe Gabriella Zalapi, autoarea romanului Ilaria, care vorbește despre o fetiță răpită de tatăl ei. Admiratorii scriitoarei și-au adus propriile cărți la semnat.

Cititoare: „Îmi plac mult cărțile în care naratorul prezintă perspectiva unui copil. Prin urmare, m-a fascinat de la primele rânduri și am citit-o pe nerăsuflate.” (...)

„Am citit cartea acum ceva timp și mi-a plăcut foarte mult // chiar mi-a schimbat perspectivele.”

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere găzduiește inclusiv dezbateri și dialoguri cu specialiști și autori celebri.

Printre cele mai așteptate nume internaționale se numără inclusiv Paul Lynch, câștigător al Premiului Booker 2023. Temele puse în discuție vor fi diverse.

Radu Paraschivescu, autor: „Una va fi legată clar despre inteligența artificială, asta e bau-baul suprem, cu toate tânguirile «vai, ne iau pâinea de la gură», nu ne-o iau deocamdată.”

Gilbert Costache, autor: „Despre cum e să fii rom în România și călătoria mea în Spania și New York de 20 de ani, sunt acolo, mintea postcomunistă balcanică explorând lumea occidentală.”

La eveniment sunt așteptați mii de tineri, inclusiv din străinătate.

Amelia Gheorghiță, organizator: „200 de evenimente cu sute de invitați din toată lumea. Orașul Iași este foarte primitor cu literatura, fiind oraș creativ UNESCO în domeniul literaturii.” Festivalul de la Iași se încheie duminică.