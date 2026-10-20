Foarte mulți creatori de jocuri care sunt numite „indie”, adică sunt independente și care reușesc să câștige un public destul de mare trec de puțin timp prin această situație, în care arată pe internet demo-ul, jocurile la care lucrează, iar în scurt timp cineva care are acces la cele mai noi unelte de inteligență artificială reușește să cloneze jocul destul de repede și să ia o idee care nu îi aparține și să o ducă la un nivel din care să producă bani din asta.

Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.