„Ceilalți au fost șocați că Lisa a spus asta cu voce tare. Nimeni nu vorbește despre bani. A fost întotdeauna o regulă nescrisă”, a declarat o sursă pentru jurnalistul Rob Shuter.

Kudrow, alături de Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox și David Schwimmer, ar câștiga fiecare câte 20 de milioane de dolari pe an, în ciuda faptului că serialul s-a încheiat în urmă cu mai bine de 20 de ani, a spus Lisa Kudrow.

Cel de-al șaselea coleg, Matthew Perry, a murit tragic în octombrie 2023.

„Au fost mereu disciplinați în privința asta. Nu o auzi niciodată pe Jen vorbind despre drepturi de autor. Nu o auzi niciodată pe Courteney vorbind despre banii din difuzări. Există un motiv pentru asta. Nu este vorba că Lisa a spus ceva fals. Ci că a spus ceva ce toți ceilalți știau că nu ar trebui spus”, a mai spus o altă sursă pentru Shuter.

Serialul Friends a avut 10 sezoane pe NBC, între 1994 și 2004. Fiecare dintre cei șase a acceptat un salariu istoric de 1 milion de dolari pe episod pentru ultimele două sezoane ale serialului.