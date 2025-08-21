VIDEO. Golul lui Darius Olaru. FCSB a marcat din nou, în 10 oameni

Stiri Sport
21-08-2025 | 23:14
×
Codul embed a fost copiat

FCSB a reușit să majoreze scorul în 10 oameni cu Aberdeen, după eliminarea lui Cisotti în minutul 37.

autor
Stirileprotv

Darius Olaru a dublat avantajul în minutul 47, lăsat în fața porții goale de Daniel Bîrligea. Atacantul FCSB a recuperat mingea aproape de mijlocul terenului și a expediat o pasă excelentă în fața porții.

Bîrligea face un meci excelent, după ce a și deschis scorul în minutul 32.

Meciul Aberdeen - FCSB este transmis LIVE exclusiv pe VOYO.

Echipele de start pentru meciul dintre FCSB şi Aberdeen FC, care are locpe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal:

Citește și
Dan Petrescu
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după scorul dezastruos de la meciul cu Hacken: „Toți suntem vinovați”. VIDEO

Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov - 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington, 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy - 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan) - 11. Nicolas Milanovic, 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen - 9. Kusini Yengi. Antrenor: Jimmy Thelin.
Rezerve: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 2. Nicky Devlin, 4. Graeme Shinnie, 5. Mats Knoester, 8. Dante Polvara, 10. Leighton Clarkson, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 19. Ester Sokler, 38. Dylan Lobban.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 21. Vlad Chiricheş, 8. Adrian Şut (căpitan) - 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase, 31. Juri Cisotti - 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.
Rezerve: 38. Lukas Zima - 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 18. Malcom Edjouma, 20. Dennis Politic, 27. Darius Olaru, 37. Octavian Popescu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: fcsb,

Dată publicare: 21-08-2025 23:06

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după scorul dezastruos de la meciul cu Hacken: „Toți suntem vinovați”. VIDEO
Stiri Sport
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după scorul dezastruos de la meciul cu Hacken: „Toți suntem vinovați”. VIDEO

Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că îşi asumă rezultatul şi că trebuia ca cineva să plătească.

VIDEO. Eliminarea lui Cisotti. FCSB a rămas cu un om în minus, cu Aberdeen
Stiri Sport
VIDEO. Eliminarea lui Cisotti. FCSB a rămas cu un om în minus, cu Aberdeen

FCSB a rămas în inferioritate numerică în minutul 37 al partidei din Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

 

VIDEO. Golul lui Bîrligea. FCSB a deschis scorul cu Aberdeen
Stiri Sport
VIDEO. Golul lui Bîrligea. FCSB a deschis scorul cu Aberdeen

Daniel Bîrligea a deschis scorul pentru FCSB în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO
Stiri Sport
VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO

FCSB joacă, la această oră, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12