VIDEO. Golul lui Darius Olaru. FCSB a marcat din nou, în 10 oameni

FCSB a reușit să majoreze scorul în 10 oameni cu Aberdeen, după eliminarea lui Cisotti în minutul 37.

Darius Olaru a dublat avantajul în minutul 47, lăsat în fața porții goale de Daniel Bîrligea. Atacantul FCSB a recuperat mingea aproape de mijlocul terenului și a expediat o pasă excelentă în fața porții.

Bîrligea face un meci excelent, după ce a și deschis scorul în minutul 32.

Meciul Aberdeen - FCSB este transmis LIVE exclusiv pe VOYO.

Echipele de start pentru meciul dintre FCSB şi Aberdeen FC, care are locpe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal:

Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov - 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington, 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy - 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan) - 11. Nicolas Milanovic, 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen - 9. Kusini Yengi. Antrenor: Jimmy Thelin.

Rezerve: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 2. Nicky Devlin, 4. Graeme Shinnie, 5. Mats Knoester, 8. Dante Polvara, 10. Leighton Clarkson, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 19. Ester Sokler, 38. Dylan Lobban.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 21. Vlad Chiricheş, 8. Adrian Şut (căpitan) - 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase, 31. Juri Cisotti - 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve: 38. Lukas Zima - 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 18. Malcom Edjouma, 20. Dennis Politic, 27. Darius Olaru, 37. Octavian Popescu

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













