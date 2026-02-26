Raportul UEFA privind finanțele și investițiile cluburilor europene arată că Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United și Tottenham au câștigat, în medie, cu 19% mai mulți bani din vânzarea biletelor pentru meciurile disputate pe teren propriu în 2025 decât în 2024.

Dintre cluburile din Premier League, Arsenal a obținut cele mai mari venituri de la fiecare fan, pe meci, câștigând în medie 89 de lire sterline pe bilet.

Fanii echipei Chelsea au plătit în medie 84 de lire sterline pentru un bilet, iar cei ai echipei Liverpool au plătit în medie 74 de lire sterline pentru un bilet.

Cea mai mare creștere a veniturilor din vânzarea biletelor a fost înregistrată de Liverpool, care a câștigat cu 27% mai mult decât în anul precedent, totalizând 120 de milioane de lire sterline.

Cifrele includ meciurile din toate competițiile europene și naționale și cuprind prețul mediu al biletelor generale și al biletelor VIP.

Costurile legate de competiția pentru trofee, creșterea cheltuielilor operaționale și amenințarea respectării reglementărilor financiare au fost folosite de cluburi ca motive pentru a justifica creșterile.

Critici din partea suporterilor

„Există o mare problemă cu prețurile biletelor, iar aceste cifre nu sunt deloc corecte pentru fani”, spune Thomas Concannon, managerul rețelei Premier League pentru Asociația Suporterilor de Fotbal.

„Credem că ar trebui să existe o regulă la nivel de ligă privind prețurile biletelor pentru meciurile de acasă – aceasta ar proteja fanii și ar face liga mai competitivă.

„Avem nevoie ca cluburile să se așeze la masă cu fanii, să analizeze în mod deschis impactul creșterii costurilor în fotbal și să vadă cum putem colabora.”

Premier League domină Europa la venituri

Raportul arată că cele 20 de cluburi din Premier League sunt cu mult înaintea rivalilor lor europeni în ceea ce privește veniturile totale, câștigând împreună 6,5 miliarde de lire sterline.

Aceasta este aproape dublul veniturilor celei de-a doua divizii ca mărime, Bundesliga din Germania, ale cărei 18 cluburi au înregistrat un total de 3,4 miliarde de lire sterline.

Cluburile din La Liga au câștigat puțin mai puțin, în timp ce veniturile totale ale echipelor din Serie A au fost de 2,55 miliarde de lire sterline, iar cele din Ligue 1 au totalizat 2,2 miliarde de lire sterline.

Dintre cele 25 de cluburi care au generat cele mai mari venituri, 11 erau engleze.

Venituri mari, dar puține profituri

Diferența poate fi atribuită faptului că toate cluburile din Premier League câștigă mult mai mult decât cele din alte țări în domenii precum veniturile din drepturi de difuzare și veniturile comerciale.

De exemplu, Ipswich Town, care a retrogradat, a câștigat mai mult din veniturile din televiziune anul trecut decât Barcelona.

Dar aceste venituri nu au însemnat că cluburile din Premier League au înregistrat un profit colectiv.

Doar cinci au înregistrat profit, în timp ce 15 au înregistrat pierderi.