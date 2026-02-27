Ba chiar potrivit presei de peste Ocean, au rămas nemulțumiți de pretențiile iranienilor. Cele două părți au stabilit să continue discuțiile, însă riscul unui nou conflict armat în regiune e tot mai ridicat.

Negocierile dintre delegația americană și cea iraniană s-au încheiat după lăsarea întunericului, în Geneva. Au fost două reprize de discuții, fiecare de câteva ore. La final, ministrul de externe din Oman, care a jucat rolul mediatorului, a scris, pe rețelele sociale, că s-au înregistrat „progrese semnificative”. Urmează o serie de discuții tehnice în Viena, apoi încă o rundă de negocieri, tot în Geneva. Și ministrul iranian de Externe a venit cu vorbe încurajatoare.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe: „Pot spune că am făcut progrese bune după mai multe ore de negocieri intense. Am început discuții serioase despre elementele unui acord, atât în domeniul chestiunilor nucleare, cât și în privința ridicării sancțiunilor”.

Frederik Pleitgen, corespondent CNN: „Există încă multe aspecte care arată că cele două părți sunt departe. Principalul lucru ține, desigur, dezvoltarea programului nuclear de către iranieni. O sursă iraniană mi-a spus că iranienii continuă să insiste asupra dezvoltării nucleare, spunând că este un drept pe care îl au și nu ceva la care vor renunța. SUA, desigur, își doresc o stopare (a programului nuclear), dar nu este clar dacă administrația Trump ar fi dispusă sau nu să se mulțumească cu ceva de genul unei îmbogățiri foarte mici a uraniului posibile în scopuri medicale și poate în alte scopuri de cercetarea”.

Delegația americană a fost nemulțumită și de cerința iranienilor de ridicare totală a sancțiunilor economice, în condițiile în care nu vor să renunțe complet la echipamentele nucleare.

Jon Gambrell, corespondent Associated Press: „Ei insistă că Iranul va refuza să trimită în străinătate orice cantitate de uraniu îmbogățit și că va cere să continue îmbogățirea uraniului. Acestea sunt două lucruri pe care Trump a spus că nu vrea să le vadă. Astfel, rămâne neclar dacă un acord este sau nu aproape”.

În acest timp, americanii continuă să trimită echipamente militare cu nave de transport, către Orientul Mijlociu, acolo unde câteva zeci de mii de militari americani, zeci de nave de luptă și sute de avioane așteaptă un eventual ordin de atacare a Iranului. Țările din regiune se tem că asta ar putea duce la un nou război.

Dominic Waghorn, corespondent Sky News: „Marea îngrijorare este că președintele american s-a pus singur într-o poziție fără ieșire. A desfășurat în regiune mare parte din forțele navale, sute de avioane, două grupuri navale masive și probabil un număr de submarine, avertizând că, dacă iranienii nu cad la înțelegere în termenii săi, atunci va dezlănțui toată această putere de foc”.

Și Israelul, principalul aliat al SUA în regiune, dă semnale că se pregătește de un eventual conflict cu Iranul. Ministerul Sănătății a emis joi instrucțiuni către spitale, pentru a se pregăti să funcționeze, o perioadă îndelungată, în adăposturi subterane.

Între timp, ies la iveală tot mai multe detalii legate de crimele regimului de la Teheran de la protestelor din ianuarie.

Cu toate acestea, mai mulți membri ai familiilor celor uciși vorbesc de teroarea la care sunt supuși, dincolo de suferința pierderii celor dragi.

Tatăl unei victime: „Au spus că trupul lui Sam nu va fi predat până când nu va fi declarat Basiji (organizație paramilitară iraniană) și martir ucis de teroriști”.

Rudă a unei victime: „Ne-au amenințat deschis că, dacă spunem sau facem ceva, alți membri ai familiei vor avea aceeași soartă ca Peyman”.

Rudă a unei victime: „Autoritățile obligă familia să o numească (pe fiica ucisă) martiră sau să spună a fost împușcată de teroriști”.

Autoritățile iraniene continuă susține că în timpul protestelor antiguvernamentale din ianuarie au pierit circa 3.000 de omeni. În timp ce presa occidentală estimează că ar fi vorba de peste 30.000 de morți.