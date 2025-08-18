Europa League: Aberdeen - FCSB va fi exclusiv pe VOYO, joi seară, de la ora 21:45

18-08-2025
fcsb Shkendija
FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut în turul trei preliminar al competiției de echipa kosovară Drita cu 6-3 la general (3-2 la București, pe Arena Națională, în tur, și 3-1 la Priștina, în retur).

Aberdeen - FCSB va fi exclusiv pe VOYO, joi seară, de la ora 21:45

În play-off-ul Europa League FCSB a picat cu Aberdeen, echipa din Scoția care a încheiat stagiunea precedentă pe locul cinci cu 53 de puncte. 15 victorii, opt remize și 15 eșecuri a înregistrat clubul în 38 de etape.

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

Pe VOYO, publicul va avea parte și de o emisiune specială, difuzată înainte și după duelul din Scoția.

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).

Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri, informează Sport.ro.

În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.

În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.

Aberdeen va debuta în noua ediție de campionat chiar în această seară, de la ora 22:00, cu un meci pe terenul lui Hearts.

Sursa: Sport.ro

